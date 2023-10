Aktion bei MediaMarkt-Saturn: Handys, Smart-TVs & mehr

MediaMarkt und Saturn haben ein neues Shop­ping-Event mit dem Namen „Bunte Black Deals 2023“ gestartet. Bis zum 10. November sollen Technik-Fans bei dieser Aktion kräftig sparen können. Es werden viele Kate­gorien von Smart­phones über Smart-TVs bis hin zu Strea­ming-Geräten abge­deckt. Unter anderem locken ein nur 79 Euro kostendes Smart­phone von ZTE und ein auf 1599 Euro rabat­tierter 65-Zoll-OLED-Fern­seher von Samsung. Wir haben uns einige Ange­bote für Sie ange­sehen und erör­tern, ob sich die Deals lohnen.

Bunte Black Deals 2023: Handy-Ange­bote im Check

Nur 79 Euro: ZTE Blade A54

MediaSaturn / ZTE

Ein Smart­phone für 79 Euro – kann das etwas taugen? Tatsäch­lich ist das aktuell zu diesem Preis bei MediaSaturn offe­rierte ZTE Blade A54 für Einsteiger, Spar­füchse oder den Nach­wuchs nicht unin­ter­essant. Es kommt mit einem 6,6 Zoll großen Display (HD+), 5000 mAh umfas­senden Akku, 64 GB Flash (erwei­terbar per microSD) und Android 13 daher. Als nächst güns­tigster Händler folgt Boom Store. Dort werden 111,92 Euro verlangt.

Für 135 Euro bekommen Sie bei MediaSaturn das Xiaomi Redmi 12. Es bietet ein 6,8-Zoll-Display (Full HD+), eine 5000-mAh-Batterie, 128 GB Flash, Android 13 und eine Triple-Kamera. Galaxus fordert denselben Preis, andere Verkäufer sind teurer.

Weiter geht es mit dem Samsung Galaxy A14. Eine 6,6-Zoll-Anzeige (Full HD+), eine 5000-mAh-Kraft­zelle, 128 GB Flash (erwei­terbar), Android 13 und drei rück­sei­tige Kameras sind an Bord. Außerdem ist es dank 5G zukunfts­sicher. Während Media Markt und Saturn 181,97 Euro verlangen, möchte der nächst güns­tigste Händler buyZOXS 194,85 Euro haben.

Zu guter Letzt sei noch das Honor Magic 5 Lite erwähnt, das im Rahmen der Aktion 233 Euro kostet. Snap­dragon 695 und OLED-Display (6,67 Zoll) lassen aufhor­chen. Anbieter buyZOXS fordert 240,60 Euro.

Alle Preise verstehen sich inklu­sive Liefer­pau­schale.

Bunte Black Deals 2023: Smart-TVs und Strea­ming

LG-TV im Angebot

MediaSaturn / LG Die vorge­stellten Fern­seher ab 55 Zoll sind groß und schwer, weshalb Media Markt und Saturn Versand­kosten in Höhe von 29,90 Euro verlangen. Wenn Sie die Geräte selbst in den Filialen abholen, sparen Sie sich diesen Aufpreis. Beginnen wir mit dem LG 55 NANO756QC. Das 55-Zoll-Smart-TV auf NanoCell-Basis ist 4K-fähig und schlägt bei MediaSaturn mit 477 Euro zu Buche. Amazon kontert mit demselben Kosten­faktor – aber inklu­sive Versand. Der Philips OLED708 in der 55-Zoll-Vari­ante (4K, Ambi­light) wird beim Shop­ping-Event für 999 Euro offe­riert. Euro­nics zieht mit, dort ist die Liefe­rung sogar gratis.

Wenn die Anzeige etwas größer sein soll, bietet sich der Samsung GQ-S90CAT in der 65-Zoll-Edition an. MediaSaturn wollen 1599 Euro für den 4K-OLED-Fern­seher. Holen Sie das Gerät ab, gibt es preis­lich keinen Unter­schied zu Amazon. Ansonsten müssen Sie die Liefer­gebühr einkal­kulieren. Rabattierter Fire TV 4K

MediaSaturn / Amazon In puncto Strea­ming-Sticks locken Media Markt und Saturn mit dem Fire TV Stick 4K für 39 Euro und dem Roku Express HD für 13,99 Euro (inklu­sive Versand­kosten). Die Konkur­renz liegt mit 46 Euro für das Amazon-Gerät bei MediMax und 24,39 Euro für das Roku-Gerät bei AlpTrend (via Amazon) darüber.

Eben­falls inter­essant ist die Roku Streambar, die es im Rahmen der Aktion für 53,99 Euro bei Media Markt und Saturn gibt. Julezzz­store (via Kauf­land) folgt mit 62,76 Euro als nächst güns­tigster Händler.

Weiterhin ist die Fritz!Box 7590 AX günstig bei MediaSaturn erhält­lich.