Nur heute: MediaPad M3 Lite als Schnäppchen bei Amazon

Amazon hat heute ein attraktives Angebot des Tages parat, nämlich das Huawei MediaPad M3 Lite. Der Onlineshop merkt an, dass das Tablet in der LTE-Ausgabe um 38 Prozent und in der WLAN-Ausführung um 40 Prozent im Vergleich zur UVP gesenkt wurde. Es handelt sich um ein zeitlich begrenztes Angebot, das um Mitternacht endet. Wir haben die momentanen Preise verglichen und tatsächlich lässt sich eine Menge Geld, jeweils über 40 Euro, sparen. Das MediaPad M3 Lite bietet unter anderem ein 10,1 Zoll großes Full-HD-Display, einen Octa-Core-Prozessor und einen Akku mit 6600 mAh.

Amazon lockt Tablet-Fans mit spannender Rabattaktion



Das MediaPad M3 Lite ist ein fair ausgestattetes Tablet

Was bietet das MediaPad M3 Lite?

Das MediaPad M3 Lite feierte kürzlich seinen ersten Geburtstag. Huawei sprach bei der Markteinführung in Deutschland eine UVP in Höhe von 299 Euro für die WiFi-Ausgabe und 349 Euro für das LTE-Modell aus. Jetzt können Interessenten bereits ab 179 Euro zuschlagen . Diese Summe verlangt der Händler am heutigen Freitag für das MediaPad M3 Lite mit WLAN-Konnektivität. Der nächst günstigste Preis, den wir aufstöberten, lag beim Zeitpunkt der Artikelerstellung bei 224,31 Euro (Rakuten, mit idealo-Gutschein). Somit sparen Käufer über 45 Euro. Hinsichtlich der 4G-Version des MediaPad M3 Lite sieht es ähnlich gut aus. Für diese verlangt Amazon innerhalb der Aktion nur 217 Euro, die Lücke bis zum Angebot von SysWork (260,81 Euro) ist groß. Fast 44 Euro wandern also auch in diesem Fall ins Sparschwein.

Stereo-Lautsprecher sind beim MediaPad M3 Lite ebenfalls an Bord Die Ausstattung des Mittelklasse-Tablets ist durchaus ordentlich. Ein 10,1 Zoll großer IPS-Bildschirm beherbergt 1920 mal 1200 Pixel, der Chipsatz Snapdragon 435 ist für die Darstellung der Inhalte verantwortlich. Dieses SoC vereint einen bis zu 1,4 GHz taktenden Octa-Core-Prozessor, eine Adreno-505-GPU und ein Modem, das WLAN 802.11ac mit maximal 364 MBit/s sowie Bluetooth 4.1 bietet. Die 4G-Ausgabe stemmt LTE-Verbindungen bis zur Kategorie 6, also bis zu 300 MBit/s beim Empfangen und 150 MBit/s beim Senden von Daten. An Speicher gibt es 32 GB Flash (aufrüstbar via microSD) und 3 GB RAM zu verzeichnen. Das Betriebssystem in Form von Android 7.0 Nougat ist aber leider etwas veraltet.