Schnäppchen-Check: Handys im WSV bei MediaMarkt

WSV steht bei MediaMarkt nicht für Winter-Schluss-Verkauf, sondern für Wahnsinns-Schnell-Verkauf. Noch bis zum 5. Februar hat die Elektrokette online sowie im Markt besondere Angebote auf Lager. Darunter finden sich auch zahlreiche Smartphone-Modelle mit reduziertem Preis. Wir haben einige ausgewählt und machen den Schnäppchen-Check, ob sich die Offerten wirklich lohnen.

MediaMarkt bietet das LG V30 mit 64 GB Arbeitsspeicher in der Farbvariante Moroccan Blue zum Preis vonan. Damit sollen Käufer im Vergleich zum letzten Preis des Produkts 50 Euro sparen. Die unverbindliche Preisempfehlung lag zum Launch Ende 2017 bei rund 900 Euro. In Relation dazu ist eine Ersparnis von mehr als die Hälfte des ursprünglichen Kaufpreises zunächst interessant. Allerdings schreiben wir mittlerweile 2019 und LG steht mit seinem Nachfolger LG V40ThinQ in den Startlöchern. Zum Testzeitpunkt 12/2017 ermittelten wir mit der Note 1,6 eine gute Bewertung. Mit einem 6 Zoll-OLED-Display, 4 GB RAM, Snapdragon 835 und 3300 mAh Akku gehört es noch nicht zum uralten Eisen. Dennoch sollten sich Interessenten den Kauf gut überlegen.

Der Smartphone-Hersteller Honor hat gestern Abend in Paris mit dem View 20 sein erstes Premium-Smartphone vorgestellt. Wenn man bedenkt, das aktuelle Technik da bereits für ab 569 Euro zu haben ist, erscheinen rund 400 für das LG V30 doch recht viel. Im aktuellen Preisvergleich ist das MediaMarkt-Angebot aber das günstigste.

HTC U12+

Das Nokia 8 Sirocco wurde im April 2018 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 749 Euro eingeführt. MediaMarkt verlangt für das Modell in Schwarz mit 128 GB interner Speicherkapazität. Der letzte Preis für das Gerät lag nach MediaMarkt-Angaben bei 429 Euro. Genau wie im LG V30 setzt das Nokia-Smartphone auf einen Snapdragon 835 von Qualcomm. Der Arbeitsspeicher liegt bei 6 GB und das 5,5 Zoll-OLED-Panel löst in QHD auf. Die Größe ist interessant für Nutzer, die sich (noch) nicht mit üppigen Ü-6-Zoll-Displays anfreunden können. Saturn bietet das Gerät ebenfalls für 349 Euro an, damit zählt das MediaMarkt-Angebot zu den günstigsten.



Blackberry Key2

Das HTC U12+ wurde im Juni 2018 vorgestellt. In unserem Testverfahren ermittelten wir gutes Urteil (Note: 1,6). Die Performance ist ordentlich, das Display sehr gut und auch die Soundeigenschaften sind nicht zu verachten. Leider ist der Stromspeicher relativ schnell leer. Zu einem MediaMarkt-Preis vonerhalten Käufer unter anderem Qualcomms aktuell verbauten Snapdragon 845, 6 GB RAM und 64 GB interner Speicherkapazität. Erhältlich ist das Gerät in den Farben Ceramic Black, Flame Red und Transparent Blue. Die ursprüngliche UVP zum Launch lag bei 799 Euro. Das MediaMarkt-Angebot gehört zu den aktuell günstigsten. Im Preisvergleich ist das Gerät teilweise wenige Euro billiger zu haben. Je nach dem um welchen Händler es sich handelt, kommen aber noch Versandkosten obendrauf.



Nutzer, die physische Smartphone-Tastaturen mögen, haben heutzutage nicht viel Auswahl. Der Smartphone-Hersteller Blackberry gehört zu den wenigen, bei denen die Tasten haptisch noch spürbar sind. MediaMarkt bietet im Rahmen seines WSV das Blackberry Key 2 mit 64 GB Speicher zu einem Preis vonin den Farben Schwarz und Silber an. Damit sparen Kunden bezüglich der letzten Preisangabe bei MediaMarkt 50 Euro. Ursprünglich lag die unverbindliche Preisempfehlung bei 649 Euro. Zu beachten ist, dass MediaMarkt nur die Single-SIM-Variante des Blackberry im WSV hat. Im Test kamen wir mit einer Note von 1,9 auf eine gute Bewertung. Kamera und Sound sind allerdings nicht so gut. Im Preisvergleich gehört das MediaMarkt-Angebot zu den günstigsten.

