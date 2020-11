Nur heute: MediaMarkt/Saturn reduzieren Samsung-Handys

Bei MediaMarkt (und Saturn) gibt es am heutigen Singles Day Rabatte

Bild: MediaMarkt, Screenshot: teltarif.de Wer einen Blick in den Kalender wirft, wird fest­stellen: Heute ist der 11.11. Den Karne­vals­auf­takt zu feiern so wie im vergan­genen Jahr wird wohl nichts. Der trüben Stim­mung kann aber entgegen gewirkt werden, denn zugleich ist heute auch noch "Singles Day", ein Tag für Allein­ste­hende. Um den ursprüng­lich aus China stam­menden Feiertag zu begießen, bietet das Händler-Duo MediaMarkt und Saturn noch bis heute, 23.59 Uhr, unter anderem zahl­reiche Ange­bote auf Smart­phones. Datenblätter Samsung Galaxy A51

Wir haben uns einige Ange­bote ange­schaut und machen bei ausge­wählten Modellen von Samsung den Preis­check. Ange­bote von Market­place-Händ­lern, die unter Umständen noch güns­tiger sein können, haben wir nicht berück­sich­tigt.

Singles Day bei MM/Saturn: Voraus­set­zungen

Bild: MediaMarkt, Screenshot: teltarif.de Sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn lassen sich bis zu 15 Prozent auf ausge­wählte Smart­phone-Modelle von Samsung sparen. Um in den Genuss des Rabatts zu kommen, ist jedoch bei beiden Händ­lern eine Club-Mitglied­schaft voraus­gesetzt. Bei Saturn nennt sich der Vorteil verschaf­fende Zugang "Saturn Card". Die Saturn Card ist ein kosten­freies Angebot und bietet neben der Rabatt-Option am heutigen Singles Day weitere Vorteile wie Online Kassen­bons und 28-Tage-Umtausch­recht (Weitere Infos auf der Webseite von Saturn). Beson­dere Vorteile und der kosten­freie Zugang gelten auch für die MediaMarkt-Club-Mitglied­schaft (Weitere Infos auf der Webseite von MediaMarkt). Für die Nutzung beider Mitglied­schaften ist ein Kunden­konto beim jewei­ligen Händler obli­gato­risch.

Ein Smart­phone-Modell, auf das sich heute 15 Prozent sparen lassen, ist das Samsung Galaxy S10+ mit 128 GB Spei­cher in der Farb­vari­ante Schwarz. Bei beiden Händ­lern ist ein Preis von 599 Euro ange­geben. Das sind bereits 400 Euro weniger gegen­über der UVP, die der Hersteller aus Südkorea zum Markt­start im Früh­jahr 2019 für das Modell aufge­rufen hat.

Saturn-Card-Inhaber oder MediaMarkt-Club-Mitglieder können heute noch­mals 15 Prozent auf den Preis sparen. Der Rabatt wird nach dem Login in das Kunden­konto im Waren­korb ange­zeigt. Heraus kommen sollte also ein redu­zierter Kauf­preis in Höhe von 509,15 Euro. Der aktu­elle Preis­ver­gleich zeigt, dass es sich dabei um den derzeit güns­tigsten Preis handelt.

Ein weiteres Modell ist das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB Spei­cher in der Farbe Cloud Navy. Bei beiden Händ­lern kostet das Smart­phone, das erst seit Anfang Oktober seinen Weg in den Markt fand, 609 Euro. Nach dem Abzug der 15 Prozent Rabatt im Waren­korb zahlen entweder Saturn-Card-Inhaber oder MediaMarkt-Club-Mitglieder noch 517,65 Euro für das Modell. Wie auch beim Galaxy S10+ ist das der aktuell güns­tigste Preis.

Ein beliebtes Smart­phone-Modell ist das Samsung Galaxy A51. Das Modell mit 128 GB Spei­cher in der Fabe "Crush Black" wird noch bis zum Tages­ende güns­tiger ange­boten. Im Waren­korb wird vom Preis in Höhe von 274,99 Euro 15 Prozent abge­zogen. Unterm Stricht bleibt ein Kauf­preis von 233,74 Euro, was dem aktu­ellem Preis­ver­gleich zufolge der güns­tigste Preis ist.

Anmer­kung

Es war zunächst gar nicht so einfach, durch­zubli­cken. Saturn wirbt auf der Webseite mit "Jetzt 15% auf alle Samsung Smart­phones und Samsung Zubehör". Während beispiels­weise das Samsung Galaxy S10+ explizit mit dem Rabatt in Höhe von 15 Prozent gekenn­zeichnet ist, ist das beim Galaxy S20 FE in der Listen­ansicht der Smart­phones nicht der Fall. Man fragt sich unwei­ger­lich zunächst, ob der Rabatt in Höhe von 15 Prozent jetzt doch nicht für das Galaxy S20 FE gilt.

Das ist auf der Seite von MediaMarkt ähnlich. Hier wird beispiels­weise das Galaxy S10+ mit einem Rabatt von 15 Prozent beworben, beim Galaxy A51 ist zwar von einem "Club-Mitglieder Rabatt verfügbar" die Rede, die expli­zite Ersparnis von 15 Prozent wird für das Modell aber nicht erwähnt.

Momentan ist das Huawei Mate 40 Pro das Maß aller Dinge im Bereich der Smart­phone-Foto­grafie. Ein Tipp­geber mindert die Hoff­nung auf eine Wach­ablö­sung durch das Galaxy S21 Ultra. Immerhin soll das Display punkten. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.

