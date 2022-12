Bundle-Check: Samsung Galaxy mit Zugabe bei MediaMarkt

Dieser Tage biegen viele Händler in die Ziel­gerade auf dem Weg zum Weih­nachts­fest ein und werfen mit Ange­boten um sich. Ein Beispiel für eine weitere Aktion findet sich im Online-Shop von MediaMarkt. Noch bis zum 24. Dezember, 14 Uhr, gibt es dort Bundle-Ange­bote. Wir haben uns in der Kate­gorie "Smart­phones & Tarife" umge­schaut und checken ausge­wählte Ange­bote, ob sie sich preis­lich lohnen. Zum Check nutzen wir die Preis­such­maschine idealo. Bundle-Angebote bei MediaMarkt und Saturn noch bis zum 24. Dezember, 14 Uhr

Fotos: Samsung/JBL, Logos: Mediamarkt/Saturn, Montage: teltarif.de Bitte beachten Sie, dass wir dort ange­zeigte Preise von Online-Markt­plätzen nicht berück­sich­tigt haben, die aber unter Umständen güns­tiger sind. Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones unter­liegen teils starken Schwan­kungen, gerade in Ange­bots­zeit­räumen wie der Weih­nachts­zeit. Deshalb können die nach­fol­gend ange­gebenen Vergleichs­preise nur begrenzte Zeit gültig sein.

Galaxy-Smart­phone mit Blue­tooth-Box

Eines der Ange­bote in der Kate­gorie "Smart­phones & Tarife" betrifft das Samsung Galaxy A53 5G mit 128 GB Spei­cher in der Farbe "Awesome Black". Dazu gibt es einen Blue­tooth-Laut­spre­cher vom Hersteller JBL (Modell: "Link Portable"), der 149,99 Euro kosten soll. Das Samsung-Handy schlägt mit Kosten in Höhe von 389 Euro zu Buche. Im Bundle mit der JBL-Box bleibt es bei diesem Preis, den Musik­lie­feranten gibt es quasi "umsonst". Das Angebot gibt es so übri­gens auch beim Händler-Kollegen Saturn.

Der Preis­ver­gleich offen­bart, dass es das Smart­phone alleine bei Samsung direkt schon zum Preis von 339,99 Euro inklu­sive Versand­kosten gibt. Die JBL-Box gibt es beim Händler Cyber­port bereits zum Preis von 69,90 Euro inklu­sive Versand­kosten. Preis­lich lohnt sich damit das MediaMarkt-Bundle, aber auch nur, wenn Sie etwas mit der Box anfangen können. Sonst empfehlen wir Ihnen den Einzel­kauf des Smart­phones zum güns­tigeren Preis.

Das Galaxy A53 5G gehört zur A-Mittel­klasse, die Samsung im Früh­jahr vorge­stellt hatte. Eine Beson­der­heit: Die Modelle sollen bis zu fünf Jahre Updates erhalten.

Galaxy-Smart­phone mit Galaxy-Smart­watch

Auch Saturn hat einige Bundles bis zum 24. Dezember, 14 Uhr, im Angebot. Eines davon ist das Samsung Galaxy S21 FE mit 128 GB Spei­cher in der Farbe "Graphit". Das Modell kostet beim Elek­tronik­händler derzeit 569 Euro. Im Bundle mit der Samsung Galaxy Watch4 (40 mm, Schwarz) bleibt es bei diesem Preis. Den regu­lären Preis für die Smart­watch gibt Saturn mit 165 Euro an.

Das Samsung Galaxy S21 FE gibt es in der genannten Konfi­gura­tion beim Händler Elec­tro­nics derzeit zum Preis von 498,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Die Samsung Galaxy Watch4 (40 mm, Schwarz) gibt es aktuell beim Händler cool­blue zum Preis von 145 Euro inklu­sive Versand­kosten. Somit lohnt sich auch dieses Bundle. Es gilt jedoch das gleiche wie beim obigen: Sie sollten mit dem Hand­gelenk-Gadget etwas anfangen können. Wollen Sie nur das Smart­phone haben, ist es ratsamer, das Modell zu einem güns­tigeren Preis bei einem anderen Händler zu kaufen.

Wenn Sie sich für Details zum Samsung Galaxy S21 FE inter­essieren, können Sie diese in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.