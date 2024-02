MediaMarkt: Finger weg von diesen Samsung-"Schnäppchen"

Wer dieser Tage auf den Seiten von MediaMarkt und Saturn surft, stößt auf eine aktu­elle Aktion namens "Samsung Deal Days". Die Aktion läuft noch bis zum 28. Februar, 9 Uhr, und listet unter anderem Smart­phones des südko­rea­nischen Herstel­lers mit schönen, roten, durch­gestri­chenen Preisen. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote ange­schaut und sagen Ihnen nach­fol­gend, ob sie sich preis­lich lohnen oder ob andere Händler unter Umständen bessere Preise haben.

Das Samsung Galaxy S23 FE kam kurz vor der Galaxy-S24-Serie auf den Markt und soll sich mit seinem 6,4-Zoll-Panel als Größen-Alter­native zu S24, S24+ und S24 Ultra posi­tio­nieren. MediaMarkt und Saturn veran­schlagen für das 128-GB-Modell in verschie­denen Wahl­farben 615 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Ange­sichts der UVP in Höhe von 699 Euro - die aufgrund der schwan­kenden Markt­preise jedoch nur gering­fügig aussa­gekräftig ist - erscheint das Angebot attraktiv. Der Preis­ver­gleich zeigt aber, dass es deut­lich güns­tiger geht. So bietet der Händler carbon­phone die schwarze Farb­vari­ante schon zu einem Preis in Höhe von 499 Euro inklu­sive Versand­kosten an.

Details zum Samsung Galaxy S23 FE lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy S23

Trotz des neueren Galaxy S24 ist das Galaxy S23 aufgrund seiner guten Hard­ware - und vor allem wegen des gefal­lenen Preises - weiterhin ein attrak­tives Smart­phone. MediaMarkt und Saturn preisen das Modell mit 128 GB Spei­cher in verschie­denen Wahl­farben für 699 Euro inklu­sive Versand­kosten an. Lohnt sich das? Am Beispiel der schwarzen Farbe ("Phantom Black") defi­nitiv nicht.

Bei anderen Händ­lern wie Elec­tronis (594,89 Euro inklu­sive Versand­kosten) und carbon­phone (598 Euro inklu­sive Versand­kosten) gibt es das Galaxy S23 mit 128 GB zum Stand jetzt deut­lich güns­tiger.

Details zum Samsung Galaxy S23 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

A-Klassen-Ange­bote

Im Rahmen der Samsung Deals Days bei den Händ­ler­kol­legen gibt es auch Ange­bote auf verschie­dene A-Klasse-Modelle des Handy-Herstel­lers, beispiels­weise das Galaxy A54 5G. MediaMarkt und Saturn wollen für das 128-GB-Modell (verschie­dene Wahl­farben) statt der UVP von 489 Euro nur 349 Euro inklu­sive Versand­kosten haben. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich liegen andere Händler wie computer universe, Jacob, Cyber­port und Galaxus knapp drunter, das beste Angebot hat der Händler carbon­phone mit 334,90 Euro inklu­sive Versand­kosten. Samsung Galaxy A54 5G

Bild: Samsung Ein weiteres Modell ist das Galaxy A34 5G, auf das mit 20 Prozent Ersparnis geworben wird. Dies bezieht sich natür­lich wieder nur auf die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Statt 389 Euro kostet das 128-GB-Modell bei MediaMarkt und Saturn derzeit 309 Euro inklu­sive Versand­kosten (verschie­dene Wahl­farben).

Am Beispiel der Farbe "Awesome Graphite" zeigt sich, dass sich auch dieses Angebot gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich nicht lohnt. Händler wie clever­tronic (268,99 Euro inklu­sive Versand­kosten), cosse (272,68 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Berlet (274,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) haben güns­tigere Preise.

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen. In der Regel beschränken wir uns beim Preis­ver­gleich auf die "dunklen" Farb­vari­anten, also alles, was Schwarz ist oder in die Rich­tung geht. Daher kann es sein, dass Ange­bote zu anderen Farben güns­tiger oder auch teurer sind.

