FRITZ!Box, Handy & Co.: Lohnt sich die MediaMarkt-Aktion?

MediaMarkt und Saturn feuern weiter mit Ange­boten. Unter der Aktion "Wahn­sinns­ange­bote zum Jahres­ende" sind noch bis zum 31. Dezember Produkte verschie­dener Kate­gorien gelistet. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote ange­schaut und sagen Ihnen nach­fol­gend, ob sich diese preis­lich lohnen.

FRITZ!Box 7530 AX

In der Kate­gorie "Computer & Zubehör" taucht unter anderem die FRITZ!Box 7530 AX als Angebot auf. Der Wi-Fi-6-Router wird derzeit von MediaMarkt und Saturn jeweils zu einem Preis in Höhe von 149 Euro inklu­sive Versand­kosten ange­boten. Dabei handelt es sich um einen guten Deal. Zum glei­chen Preis ist der AVM-Router aber auch beim Online-Shop von Amazon zu bekommen.

Samsung Galaxy S21 FE

Aktionen von MediaMarkt und Saturn

Fotos: AVM/teltarif.de, Logos: Saturn/Mediamarkt, Montage: teltarif.de

Erst vor wenigen Tagen kam das Samsung Galaxy S23 FE auf den Markt. Das Galaxy S21 FE ist der direkte Vorgänger, weil die Modell­bezeich­nung "S22 FE" über­sprungen wurde. Das Galaxy S21 FE kam Anfang 2022 auf den Markt, entspre­chend stark ist der Preis­ver­fall.

MediaMarkt und Saturn verkaufen das Modell in der Farbe "Graphite" mit 128 GB Spei­cher derzeit jeweils zu einem Preis in Höhe von 399 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich um einen guten Preis. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich ist das Modell bei anderen Händ­lern derzeit mit Preisen zwischen rund 418 und 426 Euro teurer.

Details zum Samsung Galaxy S21 FE lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Google Pixel 8 Pro

Das Pixel 8 Pro ist Googles aktu­elles High-End-Modell. Mit 128 GB Spei­cher, beispiels­weise in der Farbe "Obsi­dian", verlangen MediaMarkt und Saturn derzeit jeweils einen Preis in Höhe von 959 Euro inklu­sive Versand­kosten. Der Preis ist sehr gut. Der Händler Elec­tronis verkauft das Modell aber zu einem ähnli­chen Preis (958,99 Euro inklu­sive Versand­kosten).

Details zum Google Pixel 8 Pro lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

"Apple Week"

Bis zum 24. Dezember, 20 Uhr, läuft bei MediaMarkt und Saturn noch die "Apple Week" genannte Aktion. Darunter sind Ange­bote zu Apple-Geräten wie Mac, iPad, Apple Watch und Co. gelistet. Ein iPhone 13 mit 128 GB internem Spei­cher (Farbe "Mitter­nacht") für unter 700 Euro klingt durchaus verlo­ckend. MediaMarkt und Saturn haben dies­bezüg­lich mit 669 Euro inklu­sive Versand­kosten aber nicht den besten Markt­preis. Die Händler Gomibo (655 Euro inklu­sive Versand­kosten), Elec­tronis (658,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder spar­handy (665,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das iPhone 13 in der genannten Konfi­gura­tion zu güns­tigeren Preisen.

Details zum iPhone 13 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen.

Bei Smart­phones beschränken wir uns beim Preis­ver­gleich auf die "dunklen" Farbvari­anten, also alles, was Schwarz ist oder in die Rich­tung geht. Daher kann es sein, dass Ange­bote zu anderen Farben güns­tiger oder auch teurer sind.

Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.