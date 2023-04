MediaMarkt und Saturn bieten E-Autos jetzt im Abo an

MediaMarkt und Saturn haben ein Pilot­pro­jekt gestartet, mit dem Kunden die Möglich­keit bekommen, Elek­tro­mobi­lität einmal auszu­pro­bieren. In Koope­ration mit like2drive stehen in den Online-Shops der beiden Handels­ketten verschie­dene E-Auto-Modelle für ein Abon­nement zur Auswahl. Je nach Fahr­zeug liegen die Lauf­zeiten zwischen einem und 21 Monaten.

Teil­weise lange Warte­zeiten

Das Angebot besteht zunächst bis zum 30. April und "solange der Vorrat reicht". Wann das ausge­wählte Fahr­zeug tatsäch­lich bereit­gestellt werden kann, hängt von der Verfüg­bar­keit ab. So ist der Mazda MX-20 Ad'Vantage mitt­ler­weile ausver­kauft und auf einen Mini Cooper SE Classic Trim müssen Inter­essenten bis zu 20 Wochen warten.

Besser sieht es mit dem Tesla Model 3, dem Pole­star 2 Long Range Single Motor und dem Tesla Model 3 Long Range aus. Diese Fahr­zeuge sollen laut Angaben im Online-Shop für die Media-Markt- und Saturn-Aktion inner­halb von zwei bis vier Wochen verfügbar sein. Auf den Cupra Born wartet man acht bis zwölf Wochen. E-Auto im Abo-Modell

Foto: MediaMarktSaturn Wer beispiels­weise den Tesla Model 3 für einen Monat mietet, zahlt 499 Euro. Die Long Range Vari­ante des Fahr­zeugs schlägt mit 549 Euro zu Buche. Inter­essenten, die den Pole­star 2 Long Range Single Motor testen möchten, zahlen monat­lich 509 Euro und gehen eine Mindest­lauf­zeit von sechs Monaten ein.

Den Cupra Born muss man gleich für ein ganzes Jahr buchen. Der Monats­preis hängt davon ab, wie viele Frei­kilo­meter der Kunde haben möchte. Bei 10.000 Kilo­metern werden beispiels­weise 469 Euro pro Monat fällig. Unbe­grenzte Kilo­meter stehen nicht zur Verfü­gung. Das gilt auch für die anderen Fahr­zeug-Modelle im Rahmen der Aktion.

Aufpreis­pflich­tige Zustel­lung

Inter­essenten haben die Auswahl aus acht Auslie­ferungs-Stand­orten, die quer über Deutsch­land verteilt sind. Je nach Modell kann das Fahr­zeug für 249 Euro auch zuge­stellt werden. MediaMarkt und Saturn betonen, dass in den monat­lichen Raten auch die Kosten für Wartung, jahres­zeit­gerechte Berei­fung sowie Haft­pflicht und Voll­kasko enthalten sind.

"Mit dem Pilot­pro­jekt entwi­ckeln wir nicht nur unser Angebot in Rich­tung neue profi­table, wachs­tums­starke Kate­gorien weiter, sondern bieten unseren Kunden nun erst­mals in Deutsch­land die Möglich­keit, die inno­vative Technik auf der Straße zu testen", erklärt Dr. Sascha Mager, CEO von MediaMarktSaturn Deutsch­land. "In Koope­ration mit like2drive machen wir die zukunfts­wei­sende Elek­tro­mobi­lität ganz im Sinne unserer Leit­idee 'Expe­rience Elec­tro­nics' für Tech­nik­fans erlebbar."

In einer weiteren Meldung haben wir über ein Soft­ware-Update berichtet, das von Tesla derzeit vorbe­reitet wird.