"Apple Week" bei MediaMarkt: iPhone 14 (Pro) im Preischeck

MediaMarkt und Saturn läuten wieder die "Apple Week" genannte Aktion ein. Die Ange­bote gelten bis zum 1. Juli. Darunter befinden sich auch zahl­reiche iPhone-Modelle. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote ange­schaut und sagen Ihnen, ob sie sich preis­lich lohnen. Dabei orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo und billiger. Weitere Details zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite zum Thema. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger sind als die ange­gebenen Preise, haben wir nicht berück­sich­tigt.

Bitte beachten Sie, dass Markt­preise von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen, weshalb die ange­gebenen Vergleichs­preise nur eine begrenzte Zeit gültig sein können. Stand des Preis­ver­gleichs ist der 26. Juni, ca. 13 Uhr.

iPhone 14

iPhone 14 (l.) und iPhone 14 Plus

MediaMarkt und Saturn bieten beispiels­weise das iPhone 14 mit 128 GB internem Spei­cher in der Farbe "Mitter­nacht" jeweils zum Preis in Höhe von 869,99 Euro inklu­sive Versand­kosten an. Gemäß Preis­ver­gleich handelt es sich dabei jedoch nicht um den derzeit besten Preis. Händler wie Galaxus und Amazon (jeweils 814,48 Euro inklu­sive Versand­kosten), cool­blue (815 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder freenet (819,95 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das iPhone 14 mit 128 GB Spei­cher in Mitter­nacht derzeit zu güns­tigeren Preisen.

Details zum iPhone 14 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

iPhone 14 Plus

Das größere iPhone 14 Plus wird derzeit von MediaMarkt und Saturn unter anderen in der Farbe "Mitter­nacht" mit 256 GB internem Spei­cher zum Preis von jeweils 1139 Euro inklu­sive Versand­kosten ange­boten. Der Preis­ver­gleich zeigt jedoch, dass es sich dabei nicht um den aktuell besten Preis handelt. Händler wie Elec­tronis (1038,94 Euro inklu­sive Versand­kosten), Galaxus (1041,38 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Gomibo (1044 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das iPhone 14 Plus mit 256 GB Spei­cher in der Farbe Mitter­nacht derzeit zu güns­tigeren Preisen.

Details zum iPhone 14 Plus lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

iPhone 14 Pro

Weiter geht es mit dem iPhone 14 Pro, das MediaMarkt und Saturn derzeit beispiels­weise in der Farbe "Space Schwarz" mit 128 GB internem Spei­cher jeweils zu einem Preis in Höhe von 1159 Euro inklu­sive Versand­kosten anbieten. Wie der aktu­elle Preis­ver­gleich zeigt, handelt es sich auch dabei nicht um das beste Angebot. Händler wie Galaxus (1087,21 Euro inklu­sive Versand­kosten), cool­blue oder Amazon (jeweils 1089 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das Space-Schwarz-farbene iPhone 14 Pro mit 128 GB derzeit zu güns­tigeren Preisen.

Details zum iPhone 14 Pro lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht. iPhone 14 Pro

iPhone 11

Unter den aktu­ellen Apple-Ange­boten von MediaMarkt und Saturn ist auch das iPhone 11 aus dem Jahr 2019 zu finden. Lohnt sich das noch? Zunächst ist zu erwähnen, dass Apple seine Smart­phone-Modelle vergleichs­weise lange mit Soft­ware-Updates versorgt. Bis zu sechs Jahre iOS-Updates sind drin. Demnach besteht die Chance, dass das iPhone 11 noch bis 2025 wich­tige Updates herun­ter­laden kann. Das sind zwar noch gut zwei Jahre, der Update-Support dürfte aber zeitnah darüber hinaus auslaufen, wenn­gleich verein­zelte Sicher­heits­updates in Zukunft nicht ausge­schlossen sind.

Der MediaMarkt-Saturn-Preis in Höhe von 499,99 Euro inklu­sive Versand­kosten für das iPhone 11 mit 64 GB Spei­cher in der Farbe "Mitter­nacht" ist zwar nicht sehr viel höher als bessere aktu­elle Markt­preise von Händ­lern wie Galaxus und Amazon (jeweils 485,65 Euro inklu­sive Versand­kosten), dennoch würden wir Ihnen nicht zum Kauf des iPhone 11 Mitte 2023 raten, wenn Sie vorhaben, ein neu gekauftes Smart­phone-Modell über zwei Jahre hinaus nutzen zu wollen.

Die iPhone-15-Serie wird im Herbst erwartet. Einem Analysten zufolge sollen die Modelle noch teurer werden. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.