MediaMarkt: Mehrwertsteuer-Aktion für Samsung-Geräte

Bei MediaMarkt lässt sich jetzt auf ausge­wählte Samsung-Produkte, wie dem Samsung Galaxy S10e, zahl­reichen Tablets, Smart-TVs und Smart­watches die Mehr­wert­steuer in Höhe von 19 Prozent sparen.

Im aktu­ellen MediaMarkt-Prospekt wirbt der Händler mit 19 Prozent geschenkter Mehr­wert­steuer auf Samsung-Produkte. Dazu zählen neben zahl­reichen Tablets, der Galaxy Watch und Smart TVs auch das Samsung Galaxy S10e. Das Angebot gilt laut der Webseite im Markt und im Netz bis zum 8. Juli. Von dem aktuell ange­zeigten Preis wird dann der Betrag der darin enthal­tenen Mehr­wert­steuer abge­zogen. Dadurch sind die Geräte ca. 16 Prozent güns­tiger zu bekommen. Online lässt sich der endgül­tige Preis ermit­teln, in dem man das Produkt in den Waren­korb legt.

Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote ange­schaut und machen den Prei­scheck (ohne Berück­sich­tigung von Market­place-Ange­boten).

Samsung Galaxy S10e

Das Galaxy S10e kostet nach unver­bind­licher Preis­empfeh­lung 749 Euro. Auf der MediaMarkt-Seite wird das Smart­phone bereits mit 589 Euro gehan­delt. Von diesem Preis wird jetzt noch die Mehr­wert­steuer in Höhe von 94,04 Euro abge­zogen. Käufer zahlen entspre­chend 494,96 Euro. Die Abho­lung im Markt ist kostenlos, bei einer Liefe­rung fallen Versand­kosten in Höhe von 1,99 Euro an.



MediaMarkt erlässt Käufern die Mehrwertsteuer auf ausgewählte Samsung-Produkte MediaMarkt erlässt Käufern die Mehrwertsteuer auf ausgewählte Samsung-Produkte

Im aktu­ellen Preis­vergleich ermit­telten wir rund 540 Euro für das kleinste Smart­phone aus Samsungs aktu­eller S10-Serie. Damit ist das MediaMarkt-Angebot für Inter­essenten des Geräts lohnens­wert.

Mehr zum Samsung Galaxy S10e lesen Sie in unserem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy Tab S4 (Wifi/LTE)

Das Samsung Galaxy Tab S4 in der Wifi-Vari­ante kostet nach unver­bind­licher Preis­empfeh­lung 599 Euro. Das Tabelt ist bei Samsung selbst bereits zu einem Preis von 559 Euro zu haben.

Im aktu­ellen Preis­vergleich zeigt sich ein weiterer Verfall der UVP: Das Tablet ist bereits für rund 466 Euro erhält­lich. MediaMarkt gibt einen Start­preis von 499 Euro an, nach Abzug der Mehr­wert­steuer in Höhe von 79,67 Euro zahlt der Käufer 419,33 Euro. Auch dieses Angebot ist derzeit das güns­tigste.



Samsung Galaxy Tab S4 Samsung Galaxy Tab S4

Auch die LTE-Vari­ante ist von der Mehr­wert­steuer-Einspa­rung betroffen. Bei Samsung wird das Tablet aktuell für 659 Euro ange­boten. Bei MediaMarkt steht der Preis bei 549 Euro, abzüg­lich der Mehr­wert­steuer in Höhe von 87,65 Euro zahlen Kunden im aktu­ellen Ange­bots­zeit­raum 461,35 Euro. Bei Liefe­rung fallen Versand­kosten von 4,99 Euro an. Im aktu­ellen Preis­vergleich kostet das Tablet 519 Euro. Damit ist auch dieses MediaMarkt-Angebot einen Blick wert.

Mehr zum Samsung Galaxy Tab S4 lesen Sie in unserem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy Tab S5e (Wifi/LTE)

Das Samsung Galaxy Tab S5e wurde im Februar dieses Jahr vorge­stellt. Die Wifi-Vari­ante kostet derzeit bei Samsung 419 Euro, damit sparen Kunden beim Hersteller direkt groß­zügige 10 Euro gegen­über der unver­bind­lichen Preis­empfeh­lung. Bei MediaMarkt ist das Modell mit 365 Euro ange­geben, ohne Mehr­wert­steuer zahlen Käufer aktuell nur 306,72 Euro. Gegen das Angebot des Elek­trohänd­lers kann auch der Preis­vergleich, bei dem das regu­läre MediaMarkt-Angebot schon zu den güns­tigsten zählt, nicht mithalten.



Das Samsung Galaxy Tab S5e Das Samsung Galaxy Tab S5e

Die LTE-Vari­ante kostet bei MediaMarkt derzeit 399 Euro, nach Abzug der Mehr­wert­steuer bleiben 335,30 Euro übrig. Bei Samsung kostet das Modell 479 Euro (UVP: 489 Euro), im aktu­ellen Preis­vergleich gehört das MediaMarkt-Angebot ohne Abzug der Mehr­wert­steuer bereits zu den güns­tigsten, womit auch dieses MediaMarkt-Angebot eine gute Figur macht.

Details zum Samsung Galaxy Tab S5e lesen Sie in unserem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy Watch (LTE)

Die Samsung Galaxy Watch (42 mm) kostet derzeit bei Samsung 279 Euro (UVP: 309 Euro). MediaMarkt verlangt nach Abzug der Mehr­wert­steuer noch 200,84 Euro. Im aktu­ellen Preis­vergleich ist das MediaMarkt-Angebot mit 239 Euro ohne Abzug der Mehr­wert­steuer schon das güns­tigste.



Samsung Galaxy Watch im Wrist-on Samsung Galaxy Watch im Wrist-on

Die LTE-Vari­ante kostet bei Samsung vom Mobil­funk­anbieter unab­hängig (auswählbar sind Telekom und Voda­fone) 359 Euro. Bei MediaMarkt kostet die smarte Uhr nach Abzug der Mehr­wert­steuer 251,26 Euro, im aktu­ellen Preis­vergleich kostet die Galaxy Watch mit LTE 289 Euro. Somit sparen Käufer auch bei dieser Smart­watch.

Samsung kann mit seiner Galaxy-S10-Reihe im Vergleich zum Vorgänger ein deut­liches Umsatz-Plus verzeichnen. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren Meldung.

