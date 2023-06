myMediaMarkt Plus: Reparatur-Abo für Handy & Co.

Mit myMediaMarkt Plus erwei­tert der Elek­tronik­fach­händler demnächst sein Angebot um ein Repa­ratur-Abon­nement. Dies wurde inner­halb eines stra­tegi­schen Doku­ments der Mutter­firma Ceco­nomy verlaut­bart. Kunden sollen durch diese kosten­pflich­tige Mitglied­schaft ein Rundum-Sorglos-Paket für alle mögli­chen elek­tro­nischen Produkte erhalten. Unab­hängig davon, ob sie bei MediaMarkt gekauft wurden. Je nach Bedarf soll es zwei Abo-Stufen geben, die unter­schied­liche Gerä­teklassen abde­cken. Schon diesen Herbst startet myMediaMarkt Plus. Ob ein ähnli­cher Service für Saturn ange­dacht ist, ist bislang nicht bekannt.

myMediaMarkt Plus: Ceco­nomy will Service ausbauen

MediaMarkt möchte mehr Services offerieren

MediaMarkt MediaMarkt und Saturn sind im Wandel. Das merkt man unter anderem an der engeren Zusam­men­arbeit beider Elek­tronik­fach­händler und den verschmol­zenen Werbe­kam­pagnen. Dienst­leis­tungen sind eben­falls im Fokus der neuen Ausrich­tung. Laut eigenen Angaben befände man sich auf dem Weg zu einer „kunden­zen­trierten Service­platt­form“. Dazu zählt auch das geplante myMediaMarkt Plus. Im Herbst möchte man diese Offerte in Deutsch­land einführen. Es handele sich um ein Rundum-Sorglos-Paket für die Repa­ratur elek­tro­nischer Geräte. Reali­siert wird der Dienst als Abon­nement. Kunden entrichten also eine monat­liche Grund­gebühr.

Mit dem Paket lassen sich Elek­tronik­geräte, egal welcher Herkunft, instand setzen. Die Lebens­mit­tel­zei­tung brachte in Erfah­rung, dass es zwei Pakete geben wird, Basis und Premium. In der Basis­ver­sion sind Repa­raturen von Unter­hal­tungs­elek­tronik und Haus­halts­geräte inbe­griffen. Die teurere Ausfüh­rung deckt ergän­zend Smart­phones, Tablets, Weara­bles und Computer an.

Ceco­nomy hält sich mit Einzel­heiten bedeckt

Es gibt noch einige Frage­zei­chen hinsicht­lich des Repa­ratur-Abon­nements. Sorgt MediaMarkt selbst oder ein anderer Dienst­leister für die Instand­set­zung? Wie hoch fällt die Monats­pau­schale aus? Welche Schäden werden abge­deckt? Was ist mit einer Eigen­betei­ligung? Diese Rahmen­bedin­gungen bleibt Ceco­nomy bislang genauso schuldig wie unter­stützte Marken und Modelle. Ferner ist unklar, ob Saturn mitzieht. Da man die beiden Elek­tronik­märkte enger zusam­men­führen möchte, wäre ein adäquates Angebot bei Saturn eine logi­sche Konse­quenz. Weitere Services sind eben­falls geplant, etwa Soft­ware­lizenzen und Garan­tie­ver­län­gerungen als Abo. (via heise)

Eine unkon­ven­tio­nelle Koope­ration, die vor kurzem in Berlin gestartet ist und weiter ausge­baut werden soll, ist die MediaMarkt-Liefe­rung via Lieferando.