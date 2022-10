MwSt.-Aktion: Handys bei MediaMarkt im Preischeck

Händler MediaMarkt hat wieder eine Mehr­wert­steuer-Aktion gestartet. Unter den Ange­boten sind auch verschie­dene Smart­phone-Modelle von Samsung und Google zu finden. Wir haben uns die Ange­bote ange­schaut und die Preise ausge­wählter Smart­phone-Modelle mit denen anderer Händler vergli­chen. Bitte beachten Sie, dass wir im nach­fol­genden Preis­ver­gleich über die Platt­form idealo die Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger sind, nicht berück­sich­tigt haben. Zu bedenken ist auch, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können, weshalb der Preis­ver­gleich nur zum Stand jetzt gültig ist. Samsung Galaxy S22

Bild: teltarif.de Die MediaMarkt-Aktion gilt in den Märkten bis zum 29. Oktober. Im Online-Shop des Händ­lers gilt sie bis zum 30. Oktober, 23.59 Uhr. Sollten Sie sich also erst später für eines der Ange­bote inter­essieren, empfehlen wir Ihnen aufgrund der mögli­cher­weise schwan­kenden Markt­preise den erneuten Preis­ver­gleich.

Nied­rigster Preis der letzten 30 Tage

Norma­ler­weise wird bei den meisten Ange­boten die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers als Refe­renz ange­zeigt. Die UVP ist aber nur bedingt aussa­gekräftig, können Preise von Smart­phones doch bereits kurz nach dem offi­ziellen Release unter der Herstel­ler­emp­feh­lung liegen. Bei früheren Preis­checks bei Amazon stellten wir fest, dass der Händler bei Ange­boten statt der UVP den zuletzt nied­rigsten Preis ange­geben hatte. Dabei handelt es sich laut Anbieter um den zuletzt nied­rigsten Preis des jewei­ligen Produkts in den letzten 30 Tagen, bevor der Ange­bots­preis geschaltet wurde.

Auch bei der aktu­ellen MediaMarkt-Mehr­wert­steuer-Aktion wird bei den von uns ausge­wählten Ange­boten nicht mehr die UVP ange­geben, sondern der nied­rigste Preis der letzten 30 Tage. Damit möchte der Händler „volle Trans­parenz“ zeigen.

Samsung Galaxy S22

Den Ange­bots­preis vom Samsung Galaxy S22 mit 128 GB Spei­cher (verschie­dene Farben zur Wahl) haben wir uns zuerst ange­schaut. Das Smart­phone wird zum Preis von 789 Euro gelistet. Der von MediaMarkt ange­gebene zuletzt nied­rigste Preis beträgt 669 Euro und liegt damit deut­lich darunter. Der Mehr­wert­steuer-Rabatt wird aller­dings erst ersicht­lich, wenn das Galaxy S22 in den virtu­ellen Waren­korb gelegt wird.

Test­weise haben wir das Samsung Galaxy S22 mit 128 GB Spei­cher in der Farbe „Phantom Black“ in den Waren­korb gelegt. Anschlie­ßend wurde ein Rabatt in Höhe von 125,97 Euro abge­zogen und ein Kauf­preis von 663,03 Euro ange­zeigt. Der Ange­bots­preis ist zumin­dest schon mal nied­riger als der zuletzt nied­rigste Preis bei MediaMarkt vor Akti­ons­start. Dabei handelt es sich dem aktu­ellen Idealo-Preis­ver­gleich zufolge auch um das derzeit beste Angebot. Beim Händler euro­nics gibt es das Modell aber für nur wenige Cent mehr zum Preis von 663,99 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE

Bild: teltarif.de Ein weiteres Akti­ons­gerät ist das Samsung Galaxy S21 FE. Der MediaMarkt-Preis für das 128-GB-Modell (verschie­dene Farben zur Wahl) beträgt 529 Euro. Wieder liegt der nied­rigste Preis der letzten 30 Tage mit 449 Euro deut­lich darunter. Der Rabatt wird erst wieder ange­zeigt, wenn das Smart­phone in den Waren­korb gelegt wird. Hinweis: In unseren Test­fällen wurde auto­matisch ein Display­schutz zum Preis von 24,99 Euro (auch beim Galaxy S22 und dem nach­fol­genden Pixel 6a) hinzu­gefügt. Möchten Sie das nicht, müssen Sie das Zubehör manuell aus dem Waren­korb entfernen.

Nach dem Abzug des Rabatts in Höhe von 84,46 Euro beträgt der neue Kauf­preis für das Samsung Galaxy S21 FE mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität 444,54 Euro, was nur leicht unter­halb des nied­rigsten Preises der letzten 30 Tage liegt. Dem aktu­ellen Preis­ver­gleich zufolge handelt es sich dabei auch um das beste Angebot. Beim Händler expert ist das Galaxy S21 FE (128 GB) zu einem Preis von 454,99 Euro inklu­sive Versand­kosten etwas teurer zu bekommen.

Google Pixel 6a

Ein weiteres Akti­ons­gerät ist das Google Pixel 6a mit 128 GB Spei­cher, das in verschie­denen Farben jeweils zum unra­bat­tierten Preis von 449 Euro zu bekommen ist. Der zuletzt nied­rigste Preis für die Farb­vari­ante „Char­coal“ liegt mit 399 Euro deut­lich darunter. Google Pixel 6a

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Ist das Pixel 6a im Waren­korb ange­kommen, wird der akti­ons­bedingte Rabatt in Höhe von 71,69 Euro abge­zogen. Der Kauf­preis redu­ziert sich somit auf 377,31 Euro. Auch dabei handelt es sich dem Preis­ver­gleich zufolge um das beste Angebot. Beim Händler Galaxus ist das Pixel 6a mit 128 GB zu einem Preis von 378,06 Euro inklu­sive Versand­kosten aber nicht viel teurer erhält­lich.

Googles aktu­ellstes Smart­phone-Flagg­schiff ist das Pixel 7 Pro. Wir haben das Modell getestet.