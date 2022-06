iPhone, iPad, Watch, MacBook: Apple Week bei MediaMarkt

Nach der Aktion ist vor der Aktion. Der Händler MediaMarkt reak­tiviert wieder einmal die "Apple Week". Wie zu erwarten werden zahl­reiche Produkte des iPhone-Konzerns im Preis redu­ziert ange­boten, darunter iPhones, iPads, Macs und Apple Watches. Wir haben uns die aktu­ellen Ange­bote, die bis zum 21. Juni, 19.59 Uhr, gelten, ange­schaut und machen bei ausge­wählten den Preis­check. Dabei verglei­chen wir die Ange­bote mit den derzei­tigen Markt­preisen.

Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Elek­tronik sehr schnell ändern können. Aus diesem Grund gelten die nach­fol­genden Preis­ver­gleiche nur zum Stand jetzt. Außerdem ist zu erwähnen, dass wir die Ange­bote von Market­place-Händ­lern, die oft güns­tiger ausfallen, nicht berück­sich­tigt haben.

iPhone 13 und iPhone 12

MediaMarkt bietet die beiden Vari­anten von iPhone 13 und iPhone 12 mit jeweils 128 GB im Rahmen der Apple-Week güns­tiger an. "Güns­tiger" bedeutet in diesem Fall güns­tiger im Vergleich zur unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Das ist zwar eine schöne Sache und bedeutet letzt­lich auch sparen, spie­gelt aber nicht die aktu­ellen Markt­preise wider. iPhone 12

Bild: teltarif.de

Das iPhone 13 in verschie­denen Farben kostet bei MediaMarkt derzeit jeweils 819 Euro. Der Preis­ver­gleich, beispiels­weise über das Portal idealo, zeigt, dass es sich dabei um den aktuell güns­tigsten Markt­preis für die Vari­ante in der Farbe Mitter­nacht handelt. Amazon bietet das Modell aber eben­falls zu diesem Preis an. Bei anderen Händ­lern wie Alter­nate und Cyber­port liegen die Preise derzeit bei rund 832 Euro bezie­hungs­weise rund 835 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Güns­tiger ist das iPhone 12 mit 128 GB und in verschie­denen Farben zu bekommen. MediaMarkt ruft einen Preis von 749 Euro für das Modell aus dem Jahr 2020 auf. Dabei handelt es sich aber nicht um den derzeit besten Markt­preis. So bietet der Händler cool­blue das Modell bereits zu einem Preis von 699 Euro inklu­sive Versand­kosten an.

Wenn Sie sich für ein neues iPhone inter­essieren und nicht zwin­gend jetzt eines benö­tigen, empfehlen wir Ihnen bis zur September-Keynote von Apple und der damit verbun­denen Neuvor­stel­lung der iPhone-14-Serie zu warten. Mag der Preis­ver­fall beim iPhone 12 zwar attrak­tiver sein, liegt der derzeit beste Markt­preis für das iPhone 13 nur 80 Euro unter­halb der UVP. Sollte die Basis-Version des iPhone 14 auch 899 Euro kosten, könnten sich die Mehr­kosten vergli­chen mit dem derzei­tigen Markt­preis des iPhone 13 durchaus bezahlt machen. Außerdem ist es möglich, dass nach dem Release des iPhones 14 die Preise für das iPhone 13 weiter fallen.

iPad Pro (2021), 11 Zoll

iPad Pro 2021

Bild: Apple Apple hatte auf der dies­jäh­rigen Entwick­ler­kon­ferenz WWDC wieder die Eigen­ent­wick­lung in Form des M1-Chips in den Fokus gestellt. Nicht nur Macs laufen mit dem Prozessor, auch wurden im vergan­genen Jahr iPads damit gelauncht. Eines dieser Modelle ist das iPad Pro 2021 (11 Zoll). Für die WiFi-Vari­ante mit 128 GB Spei­cher möchte MediaMarkt im Rahmen der Apple-Week-Aktion 799 Euro haben. Wenn Sie direkt bei Apple kaufen, zahlen Sie dafür die UVP in Höhe von 879 Euro.

Der MediaMarkt-Preis zählt zu den derzeit güns­tigsten. Der Händler cool­blue unter­bietet das Angebot aber um wenige Euro (rund 795 Euro inklu­sive Versand­kosten). Beim Händler Amazon gibt es das Modell eben­falls zum Preis von 799 Euro.

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 7

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Die Apple Watch Series 7 ist bis zum Herbst die aktu­elle Smart­watch-Gene­ration von Apple. Die UVP in Höhe von 459 Euro für die Vari­ante in 45 mm (ohne LTE-Modem) und der Armband- und Gehäu­sefarbe Mitter­nacht müssen Sie derzeit beim Direkt­kauf über den Apple Store zahlen. MediaMarkt unter­bietet den Preis und verlangt dafür 409 Euro. Lohnt sich das?

Preis­lich ja, weil es sich um den derzeit besten Markt­preis handelt, der aber auch vom Händler Amazon geführt wird. Bei anderen Händ­lern wie Euro­nics kostet das Smart­watch-Modell rund 420 Euro inklu­sive Versand­kosten.

MacBook Air (2020)

Am Montag berich­teten wir von einem Amazon-Angebot bezüg­lich MacBook Air (2020). Der Preis für das Modell mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB SSD-Spei­cher lag bei 899 Euro. Die Preise gingen recht schnell wieder hoch. MediaMarkt bietet diese Vari­ante des Laptops derzeit zum Preis von 949 Euro an. Wo liegen nun die aktu­ellen Markt­preise? MacBook Air 13 Zoll (2020)

Bild: Apple Das MediaMarkt-Angebot lohnt sich nicht. Andere Händler wie Galaxus, cool­blue und Amazon verkaufen das MacBook Air (2020) mit der Spei­cher­kon­figu­ration 8 GB/256 GB derzeit zum Preis von 922 Euro.

Die MediaMarkt-Ange­bote gelten wie oben erwähnt noch bis zum 21. Juni. Sollten Sie sich erst später für ein Produkt der Apple-Week-Aktion inter­essieren, empfehlen wir Ihnen den erneuten Preis­ver­gleich. Unter Umständen sind andere Händler dann mitge­zogen oder unter­bieten den Ange­bots­preis des rot-weißen Elek­tro­händ­lers noch.

iPhone-Nutzer können seit dem vergan­genen Jahr einen Werbe-Tracking-Stopper akti­vieren. Mit der Frage, ob Apple damit eigene Dienste bevor­zugt behan­deln könnte, beschäf­tigt sich nun das Bundes­kar­tellamt. Mehr zu dem Thema lesen Sie in einer sepa­raten News.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.