Samsung, Apple, Huawei - Smartphone-Aktion bei MediaMarkt

Nach Black Friday, Vorweih­nachts­zeit, Weih­nachts­zeit und Neujahrs­wechsel macht der Elektro-Discounter fleißig weiter mit Ange­boten. Eine neue Aktion ist bis zum 13. Januar, 8 Uhr, gültig. Darunter tummeln sich unter anderem rabat­tierte Smart­phone-Modelle von Samsung und Apple sowie eine ganze Litanei von Huawei-Modellen zu denen es einen MediaMarkt-Coupon ohne Aufpreis gibt. Wir haben uns ausge­wählte Modelle ange­schaut und den Prei­scheck gemacht. Ob sich die MediaMarkt-Ange­bote lohnen, lesen Sie im nach­folgenden Bericht.

Samsung Galaxy S10/iPhone XS: "Direkt­abzug im Waren­korb"

MediaMarkt bietet das Samsung Galaxy S10 mit 128 GB Spei­cher mitt­lerweile zu einem Preis von 699 Euro an. Legt man das Modell in den Waren­korb, wird von dem ange­gebenen Preis auto­matisch ein Rabatt in Höhe von 100 Euro abge­zogen. Rechnet man die Liefer­kosten bei Online-Bestel­lung von 1,99 Euro dazu, bleibt ein Rest­betrag von 600,99 Euro. Bei Selbst­abho­lung im Markt entfallen die Liefer­kosten. Lässt man Market­place-Ange­bote außen vor, zeigt sich im aktu­ellen Preis­vergleich, dass es sich bei dem MediaMarkt-Angebot um das derzeit güns­tigste handelt. Bei anderen Händ­lern zahlen Käufer rund 40 Euro mehr.



Das Samsung Galaxy S10 und das iPhone XS im MediaMarkt-Angebot Das Samsung Galaxy S10 und das iPhone XS im MediaMarkt-Angebot

So funk­tioniert es auch mit dem iPhone XS . Der regu­läre Preis für das Modell mit 64 GB Spei­cher liegt bei MediaMarkt bei 699 Euro. Aller­dings dürfen sich poten­zielle Käufer nicht zu früh freuen: Im Gegen­satz zum Galaxy S10 wird beim iPhone nur ein Rabatt in Höhe von 20 Euro gewährt, was in Summe inklu­sive Liefer­kosten ein Endbe­trag von 680,99 Euro macht. Das Angebot lohnt sich nicht. Bei anderen Händ­lern ist das iPhone XS mit rund 666 Euro nochmal güns­tiger.

Der Kauf über den Online-Shop ist übri­gens nicht zwin­gend. Klickt man online auf die Aktion ploppt der Hinweis auf, dass in einer MediaMarkt-Filiale der Rabatt auch gegen Vorlage des ange­zeigten Bar-Codes an der Kasse gewährt wird.

Anmer­kung: Zwei Smart­phones vom Modell Galaxy S10 lassen sich nicht in den Waren­korb legen. Dann erscheint die Meldung "Es konnten nicht alle Produkte zum Waren­korb hinzu­gefügt werden. Die maxi­male Bestell­menge für dieses Produkt wurde über­schritten." Beim iPhone XS war der Versuch jedoch erfolg­reich.

Huawei-Smart­phones mit Gutschein-Coupon

Darüber hinaus beglückt der Händler Käufer von ausge­wählten Huawei-Modellen mit einem Gutschein-Coupon, dessen Höhe sich nach dem Kauf­preis der Smart­phones richtet. So wird beispiels­weise das Huawei P20 Lite mit einem 20-Euro-MediaMarkt-Gutschein bedacht. Das Smart­phone selbst kostet beim Händler 219,99 Euro. Bei anderen Händ­lern kostet das Mittel­klasse-Smart­phone des chine­sischen Herstel­lers rund 209 Euro. Mit dem Gutschein ist das MediaMarkt-Angebot rein rech­nerisch güns­tiger.

Das Huawei P20 Pro kostet beim Händler mit 128 GB Spei­cher 399,99 Euro. MediaMarkt legt bei diesem Modell einen 50-Euro-Gutschein oben­drauf. Der Preis­vergleich zeigt: Beim Händler-Kollegen Saturn ist das Modell zum glei­chen Preis erhält­lich, aller­dings ohne Gutschein. Damit ist das MediaMarkt-Angebot das derzeit güns­tigste.

Beim Kauf eines Huawei Mate 20 Pro winkt sogar ein 100-Euro-Medi­amarkt-Gutschein. Das Smart­phone selbst kostet beim Händler 599,99 Euro. Rund 560 Euro kostet das Gerät bei anderen Händ­lern. Berück­sich­tigt man den Gutschein ist das MediaMarkt-Angebot rech­nerisch das derzeit güns­tigste. Eben­falls einen 100-Euro-MediaMarkt-Gutschein gibt es beim Kauf eines Huawei P30 Pro. Das Smart­phone kostet beim Händler MediaMarkt 689 Euro, rund 650 Euro bei anderen Händ­lern. Mit Berück­sich­tigung des Gutscheins ist auch dieses MediaMarkt-Angebot das derzeit güns­tigste.



Zu zahlreichen Huawei-Modellen gibt es MediaMarkt-Gutschein-Coupons Zu zahlreichen Huawei-Modellen gibt es MediaMarkt-Gutschein-Coupons

Das exklusiv bei MediaMarkt erhält­liche USA-China-Handels­streit­handy ohne Google-Dienste, Huawei Mate 30 Pro , kostet 1099 Euro. Den 100-Euro-MediaMarkt-Gutschein gibt es auch bei diesem Modell. Hier haben wir aller­dings keinen Refe­renz­händler für den deut­schen Markt, weshalb eine Preis­einschät­zung unse­rerseits ausbleibt.

Laut Angaben auf der Webseite werden die Gutscheine ab dem 20. Januar per E-Mail versendet. Wichtig zu wissen ist auch, dass einige Modelle nicht mehr im Online-Shop verfügbar sind, sodass die Abho­lung in einer MediaMarkt-Filiale - sofern eben­falls verfügbar - obli­gato­risch ist. Dann entfallen aber immerhin die Liefer­kosten in Höhe von 1,99 Euro.

Details zum Samsung Galaxy S10, iPhone XS, Huawei P20 Pro, P30 Pro und Mate 30 Pro lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.

