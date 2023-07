Handy-Reparatur: Tec-Repair von Media-Saturn vor dem Aus

Für rund 800 Mitar­bei­terinnen und Mitar­beiter von Tec-Repair sowie 50 Beschäf­tigte einer dazu­gehö­rigen Verwal­tungs­gesell­schaft heißt es demnächst Abschied nehmen von ihrem Job. Die Media-Saturn-Holding, Betrei­berin der rund 400 Media­markt- und Saturn-Filialen in Deutsch­land, schließt ihre Toch­ter­firma, die bisher für Repa­raturen an tech­nischen Geräten zuständig war. Laut der über­geord­neten Media­markt-Saturn-Retail-Group sei das bishe­rige Konstrukt nicht profi­tabel und wett­bewerbs­fähig gewesen.

Keine Weiter­beschäf­tigungs­ver­träge für gekün­digte Mitar­beiter

Dabei hatte sich der Ceco­nomy-Chef Karsten Wild­berger erst im März gegen­über der WirtschaftsWoche dahin­gehend geäu­ßert, dass in den Filialen mehr Frei­räume für Service geschafft werden sollen. Damals hatte man sogar ein Abo für Repa­ratur­leis­tungen für tech­nische Geräte ange­dacht.

Darüber, ob ein solches Abo weiterhin in Planung ist, gibt es noch keine Infor­mationen. Fest steht aber, dass Media-Saturn die Bereiche Verkaufs­bera­tung und Repa­ratur­dienst­leis­tung zusam­men­legen will. Speziell hierfür hat der Elek­tronik­händler 400 neue Stellen ausge­schrieben, auf die sich auch die insge­samt 850 gekün­digten Mitar­beiter von Tec-Repair bewerben können. Weiter­beschäf­tigungs­ver­träge gebe es laut Media-Saturn jedoch nicht.

400 neue Stellen plus tech­nische Weiter­bil­dung für 1200 interne Mitar­beiter

Statt­dessen scheint es Mehr­arbeit für die Ange­stellten der Media-Saturn-Holding zu geben. Diese plant nämlich, zusätz­lich zu den neu ausge­schrie­benen Stellen rund 1200 interne Mitar­beiter tech­nisch weiter­zuqua­lifi­zieren und so den Repa­ratur-Service in die Kunden­bera­tung und die Markt­struk­turen einzu­glie­dern.

Auf diese Weise wolle man „den Perso­nal­auf­wand und die Perso­nal­kosten für diese Dienst­leis­tungen in etwa halbieren“. Außerdem seien die Struk­turen für den Kunden durch die getrennten Anlauf­stellen bisher zu komplex gewesen.

Stefan Infanger, Vertrau­ens­person der IG Metall bei Tec-Repair, sieht das skep­tisch und meint, dass dieselbe Arbeit mit der Hälfte der Mitar­beiter nicht machbar sei. Auch würden die 50 soge­nannten Technik-Coaches fehlen, welche die Tech­nike­rinnen und Tech­niker in den Filialen regel­mäßig auf die neuesten Tech­niken und Geräte geschult hatten.

Bis zu vier Mitar­beiter pro Markt für Verkauf, Bera­tung und Repa­raturen

Laut der WirtschaftsWoche plant Media-Saturn, in jedem der rund 400 deut­schen Märkte Teams aus bis zu vier Mitar­beiter/innen zu bilden, die den Verkauf, die Bera­tung und Repa­raturen vereinen. Tatsäch­lich klingt das nach einem nicht uner­heb­lichen Mehr­auf­wand für jeden Einzelnen. Dazu, ob dieser durch eine entspre­chende Vergü­tung hono­riert wird, äußert sich das Unter­nehmen an dieser Stelle nicht. Alle weiteren Services sollen im neuen Repa­ratur­zen­trum in Erfurt gebün­delt werden.

Im August 2015 hatte Media-Saturn den dama­ligen Kunden­dienst- und Repa­ratur-Anbieter RTS (heute Tec-Repair) aus Wolnzach bei Ingol­stadt über­nommen und dessen Dienst­leis­tungen auf nahezu alle deut­schen Filialen ausge­breitet. Der Service­ver­trag zwischen der Media-Saturn-Holding und der Tec-Repair-GmbH ist zum 30. September 2023 gekün­digt.

