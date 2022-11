Schnäppchen-Check: Xiaomi Black Week bei Media-Saturn

Media Markt und Saturn laden zur Rabatt­aktion Xiaomi Black Week ein. Tatsäch­lich gibt es so manches Schnäpp­chen, aber auch ein paar enttäu­schende Ange­bote.

Bei Media Markt und Saturn gibt es aktuell die Xiaomi Black Week, welche bis zu 25 Prozent Rabatt im Vergleich zur Hersteller-UVP verspricht. Unter den Ange­boten finden sich verschie­denste Produkte des chine­sischen Herstel­lers vom Smart­phone bis zum Smart-TV über Weara­bles und mehr. Wir haben uns einige der Artikel ange­sehen und den Schnäpp­chen-Check voll­zogen. Dabei stießen wir teil­weise auf lohnens­werte und teil­weise auf kaum oder über­haupt nicht lohnens­werte Ange­bote. Unter anderem werden das Redmi Note 11, das Xiaomi 12 Lite und das Xiaomi TV A2 offe­riert.

Xiaomi Black Week bei Media-Saturn: Handys

Redmi Note 11

Xiaomi

Die beiden Elek­tronik­märkte locken mit dem beson­ders erschwing­lichen Redmi Note 11 (128 GB). Media Markt und Saturn wollen 160,47 Euro, der nächst güns­tigste Händler ist buyZOXS mit 168,95 Euro. Beim Redmi Note 11 Pro (128 GB) können Sie über Media-Saturn eben­falls sparen. Während dort 248,43 Euro verlangt werden, sind es beim Verfolger Amazon (Verkäufer jiayu­andi­anzi) 253,99 Euro. Das Poco F4 in der 256-GB-Fassung schlägt beim Technik-Duo mit 386,91 Euro zu Buche. Galaxus liegt mit 392,67 Euro leicht darüber.

Hingegen rentiert sich das Xiaomi 12 Lite (128 GB) bei Media Markt und Saturn über­haupt nicht. Dort müssen Sie 400,41 Euro inves­tieren, wohin­gegen janado 366,90 Euro fordert. Auch das Xiaomi 12 mit 256 GB ist kein Schnäpp­chen inner­halb der Media-Saturn-Aktion. So stehen 558,84 Euro den 530,90 Euro von janado gegen­über. Das Xiaomi 12 Pro kostet bei Media Markt und Saturn in der 256-GB-Version 802,63 Euro. Via Kauf­land kontert janado mit 793,90 Euro.

Lohnt sich das Xiami 12T (Pro) mit Gratis-Uhr?

Xiaomi-12T-Deal mit Smartwatch

Media Markt Als Beson­der­heit bewirbt die Black Week das Xiaomi 12T und das Xiaomi 12T Pro jeweils in der 256-GB-Edition mit kosten­loser Redmi Watch Lite 2. Selbst wenn man den Wert der Uhr (47,08 Euro bei Media-Saturn, 44,04 Euro bei Amazon) einkal­kuliert, kommen Sie anderswo deut­lich güns­tiger davon. Das Xiaomi 12T kostet bei Media Markt und Saturn 649,90 Euro und bei Amazon über den Verkäufer Market­tiamo 540,11 Euro. Für das Xiaomi 12T Pro müssen Sie bei Media-Saturn 799,90 Euro entrichten, während es bei buyZOXS 671,84 Euro sind.

Xiaomi Black Week bei Media-Saturn: TVs und Uhren

Xiaomi TV A2 32 Zoll

Xiaomi Widmen wir uns nun den schlauen Fern­sehern. Das Xiaomi TV A2 32 Zoll kostet bei Saturn ledig­lich 222 Euro. Alter­nate ist mit 255,99 Euro der nächst güns­tigste Anbieter. Media Markt führt den Apparat nicht. Für das Xiaomi TV A2 43 Zoll verlangt Media-Saturn 333 Euro. Eine große Ersparnis, denn danach kommt erst tabius mit 448 Euro. Soll es das Xiaomi TV Q1E 55 Zoll sein, müssen Sie 499 Euro bei Media Markt einplanen. Amazon-Händler MK Trade Sia möchte als zweit­güns­tigster Händler 613,86 Euro. Saturn hat das Gerät nicht im Sorti­ment.

Wollen Sie ein neues Fitness­arm­band, bietet sich das Redmi Smart Band Pro für 32,49 Euro im Rahmen der Black Week an. Galaxus folgt mit 41 Euro. Die Xiaomi Mi Watch fällt bei Media Markt und Saturn eben­falls am güns­tigsten aus. Die Elek­tronik­märkte erheben 64,79 Euro, Galaxus erhebt 85,72 Euro. Zu guter Letzt sei die Xiaomi Watch S1 genannt. Bei diesem Produkt ist es prin­zipiell egal, ob Sie es momentan bei Media-Saturn oder Galaxus kaufen. In beiden Fällen kostet die Uhr 153,43 Euro.

Anmer­kungen zur Aktion und unserem Preis­ver­gleich

Die Xiaomi Black Week läuft bei Media Markt und Saturn bis zum nächsten Dienstag, dem 8. November 2022. Dabei gelten die Ange­bote sowohl in den Filialen vor Ort als auch online. Manche Produkte sind bei Media Markt, aber nicht bei Saturn erhält­lich oder umge­kehrt. Neben den von uns vorge­stellten Produkten gibt es noch andere Smart­phones, Smart-TVs und Weara­bles, sowie weitere Kate­gorien wie Kopf­hörer, Zubehör, Smart-Home und Haus­halts­geräte von Xiaomi als Bestand­teil der Black Week. Sämt­liche von uns geschil­derten Preise verstehen sich inklu­sive Versand­kosten.

Die Xiaomi-Marke Redmi hat erst kürz­lich neue Smart­phones präsen­tiert. Wir haben Redmi Note 12 und Co. vorge­stellt.