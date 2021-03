Media Markt / Saturn: Mi 10T Lite, Smart-TV & Co. im Angebot

Bei Media Markt und Saturn gibt es wieder span­nende Tages­ange­bote, diesmal mit zwei Xiaomi-Smart­phones und diversen Smart-TVs. Das 5G-Mobil­telefon Xiaomi Mi 10T Lite huscht in der 128-GB-Vari­ante im Rahmen der Aktion für 239 Euro über die (virtu­elle) Laden­theke. Das Redmi Note 9 Pro ist vorüber­gehend für 189 Euro zu haben, eben­falls mit 128 GB Flash. Benö­tigen Sie ein neues Smart-TV, hat die Media-Saturn-Kette aktuell drei Exem­plare mit 43 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll vergüns­tigt im Angebot. Wir voll­ziehen den Preis­ver­gleich.

Handy-Tages­ange­bote bei Media Markt und Saturn

Mi 10T Lite

Xiaomi

Für die laufende Rabatt­aktion haben Sie noch etwas Zeit, die redu­zierten Preise von Media Markt und Saturn gelten bis Sams­tag­morgen um 9 Uhr. Versand­kosten fallen keine an. Mit dem Xiaomi Mi 10T Lite gibt es für 239 Euro ein 5G-Smart­phone mit flottem 120-Hz-Display (6,67 Zoll, Full HD+) und einer Quad-Kamera. Bei Media Markt und Saturn lassen sich derzeit über 40 Euro bei der 128-GB-Ausgabe sparen. Der nächst güns­tigste Händler Computer Universe verlangt inklu­sive Versand­kosten knapp 281 Euro. Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Soll es das Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128 GB) sein, müssen Sie bei Media-Saturn 189 Euro inves­tieren. Auch bei diesem Modell gibt es ein 6,67-Zoll-Panel mit Full HD+, aller­dings ohne 120 Hz. Dafür ist das Makro-Objektiv der Quad-Kamera besser, denn es löst mit 5 Mega­pixel auf und verfügt über einen Auto­fokus. Außer­halb eBays zahlen Sie mindes­tens 215 Euro für diese Ausfüh­rung des Redmi Note 9 Pro. Es ergibt sich somit eine Ersparnis von mindes­tens 26 Euro.

Smart-TV-Tages­ange­bote bei Media Markt und Saturn

NANO796NE

LG Der LG NANO796NE (43 Zoll, IPS LED) findet über Media Markt und Saturn für 349 Euro bei Ihnen ein Zuhause. Es gibt eine 4K-Auflö­sung, das Betriebs­system WebOS 5.0 und drei HDMI-Buchsen. Expert bietet das Modell als nächst güns­tigster Händler an, dort kostet das Smart-TV 394 Euro. Es wandern also 45 Euro beim Kauf via Media Markt oder Saturn ins Spar­schwein. OLED935

Philips Sie wollen einen OLED-Fern­seher? Dann könnte der Philips OLED935 mit Android TV etwas für Sie sein. In der 55-Zoll-Größe kostet der mit vier HDMI-Ports ausge­stat­tete UHD-Fern­seher im Tages­angebot 1785 Euro. Amazon hat aller­dings schon reagiert und offe­riert denselben Preis. KD-AG9

Sony Wenn es eine Nummer größer sein soll, kommt der Sony KD-AG9 in der 65-Zoll-Vari­ante in Frage. Auch dieses Exem­plar hat ein OLED-Panel mit 4K-Auflö­sung. Als Betriebs­system findet Android TV Verwen­dung. Vier HDMI-Anschlüsse (einer davon mit eARC) sind vorhanden. Media-Saturn berechnet vorüber­gehend für diesen schlauen Fern­seher 2099 Euro. Ansonsten müssen Sie bei Shops wie Gaming Oase inklu­sive Versand­kosten mindes­tens 100 Euro mehr inves­tieren.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.