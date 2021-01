MDR stoppt Ausbau beim Digitalradio DAB+

Der MDR stoppt den Ausbau von DAB+

Foto: dpa Der Mittel­deut­sche Rund­funk (MDR) stoppt vorerst den Ausbau beim digital-terres­tri­schen Radio DAB+. Das teilte MDR-Inten­dantin Karola Wille am Montag der Deut­schen Presse-Agentur (dpa) mit. Hinter­grund sei die ausge­blie­bene Erhö­hung des Rund­funk­bei­trags. Im Dezember des letzten Jahres hatte Sachsen-Anhalt entgegen dem Willen aller anderen Bundes­länder die Beitrags­erhö­hung blockiert. Auch das Deutsch­land­radio stellt den Ausbau von DAB+ beim ersten DAB+-Bundesmux zunächst zurück.

Der MDR besitzt ein bereits sehr gut ausge­bautes DAB+-Netz. Betroffen sind in erster Linie Sende­anlagen, die das Indoor-Signal verstärken. So ist beispiels­weise im Vogt­land eine Sende­anlage am Standort Reichen­bach sowohl für das Thüringer als auch das Sachsen-Ensemble in Planung. Weitere Füll­sender sind in Görlitz, Zittau (beide Sachsen), Erfurt (Thüringen) und Zeitz (Sachsen-Anhalt) geplant. Diese Anlagen werden nun zunächst einmal zurück­gestellt.

Ausbau beim NDR

Der MDR stoppt den Ausbau von DAB+

Foto: dpa Beim Nord­deut­schen Rund­funk (NDR) sind solche Einspa­rungen dagegen bislang nicht vorge­sehen. Radio­hörer im südli­chen Vorpom­mern bekommen ihre NDR-Programme ab sofort in besserer Qualität. Der neue DAB+-Sender im bran­den­bur­gischen Casekow versorgt die in Meck­len­burg-Vorpopm­mern liegenden Gemeinden Penkun, Krackow, Grambow und Nadrensee. Mit der Inbe­trieb­nahme des neuen Senders im Kanal 11D werden auch die NDR-seitigen Versor­gungs­lücken auf der Auto­bahn A11 zwischen Schmölln und dem Grenz­über­gang Pomellen sowie auf der B113 zwischen Linken und Tantow geschlossen.

Ein weiterer DAB+-Sender in Neumünster versorgt ab dem 27. Januar das Gebiet zwischen Bordes­holm, Born­höved, Boostedt, Hohen­lock­stedt, Hanerau-Hade­mar­schen und Nortorf in Schleswig-Holsten. In Neumünster und Umge­bung können die NDR-Hörfunk­pro­gramme hier dann auf dem Kanal 9C über das Digi­tal­radio gehört werden.

In Nord­rhein-West­falen haben sich auf eine Ausschrei­bung für DAB+ zahl­reiche Bewerber gemeldet.