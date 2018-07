Ein Kennzeichen der Drillisch-Marken ist, dass sie ein vergleichbares Tarifportfolio ohne größere Abweichungen bei Preis und Leistung bieten. maXXim und PremiumSIM konzentrierten sich in der vergangenen Zeit mehr auf Smartphone-Tarife - nun kommen auch Datentarife dazu.

Alle Tarife sind im Netz von Telefónica realisiert und beinhalten eine abschaltbare Datenautomatik. Selbstverständlich sind die Tarife ohne Zusatzkosten im EU-Ausland nutzbar.



Surfgeschwindigkeit in zwei Stufen

Bei beiden Marken sind die Tarife gleichlautend. Aufmerksam sein sollte man bei der maximal möglichen Surfgeschwindigkeit. In den beiden kleineren Tarifen LTE Internet S und LTE Internet M beträgt diese lediglich 21,6 MBit/s, bei den beiden teureren Tarifen 50 MBit/s. Alle Tarife sind in einer Variante mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit erhältlich sowie gegen Aufpreis auch mit einmonatiger Kündigungsfrist. Telefonie und der SMS-Versand sind mit den Tarifen ebenfalls möglich, mit 19 Cent pro Einheit allerdings teuer.

Der LTE Internet S beinhaltet für 4,99 Euro monatlich 1 GB Datenvolumen, die Flex-Variante mit einmonatiger Laufzeit kostet 6,99 Euro monatlich. 3 GB gibts beim LTE Internet M zum Preis von 9,99 Euro beziehungsweise 11,99 Euro in der flexiblen Version. Der LTE Internet L kommt mit 5 GB zum Monatspreis von 14,99 Euro beziehungsweise 16,99 Euro in der Flex-Variante. 8 GB Datenvolumen beinhaltet der LTE Internet XL für monatlich 19,99 Euro beziehungsweise 21,99 Euro in der flexiblen Version.

Bei der Bestellung bieten die 24-Monats-Tarife die Option "Gerät hinzufügen". Je nach Tarif zeigt sich dann, ob und wie stark das Gerät subventioniert wird. Monatlich kündbare Flex-Varianten können nicht mit Gerät bestellt werden. Geordert werden können beispielsweise das Apple iPad WiFi + 4G (in zwei Speicher-Varianten), das Samsung Galaxy Tab A, das Lenovo IdeaPad Miix 320, der Surfstick Alcatel LinkKey IK40V LTE Black oder der Mobil-Router Huawei E5573s. Neben dem einmaligen Hardware-Preis kommt gegebenenfalls noch ein monatlicher Hardware-Aufschlag auf die Grundgebühr hinzu. Die Gesamtkosten für das Gerät sollte man mit denen im freien Handel vergleichen, um nicht zu viel für das Gerät zu bezahlen.

