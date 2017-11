Marmitek stellt Lösung für HDMI-Signalübertragung vor

Marmitek hat mit TV Anywhere Wireless HD eine Lösung vorgestellt, die eine drahtlose HDMI-Signalübertragung von angeschlossenen Audio-Videogeräten an einen TV oder Projektor im ganzen Haus erlaubt. Wir stellen das Prinzip vor.

TV Anywhere Wireless HD von Marmitek Der Wireless-Streaming-Spezialist Marmitek hat mit TV Anywhere Wireless HD eine neue Lösung vorgestellt, die eine drahtlose HDMI-Signalübertragung von angeschlossenen Audio-Videogeräten an einen Fernseher oder Projektor im ganzen Haus erlaubt. Das HDMI-Signal geht dabei laut Herstellerangaben störungsfrei, also ohne jeglichen Qualitätsverlust oder merkbare Verzögerung, durch Wände und Decken hindurch.

Mit der Lösung sei es möglich, im Dachgeschoss oder an anderen x-beliebigen Orten fernzusehen oder einen Fernseher in einem Raum aufzustellen, ohne bestehende Fernsehanschlüsse berücksichtigen zu müssen. Aufgrund der Infrarot-Rückfunktion sind der Satellitenreceiver oder andere angeschlossene HDMI-Geräte weiterhin bedienbar, auch wenn diese sich außer Sicht befinden.

Sender und Empfänger mit Plug & Play

Der Marmitek TV Anywhere Wireless HD umfasst einen Sender (Transmitter) und einen Empfänger (Receiver). Die Reichweite des Senders beträgt laut Hersteller rund 50 Meter. Der Sender wird an eine frei wählbare HDMI-Quelle wie Decoder, Mediacenter, PC oder Spielkonsole angeschlossen. Der Empfänger findet wiederum an dem HDMI-Anschluss des Zweitfernsehers Platz. Das Set sei im Nu einsatzbereit für eine drahtlose Übertragung, so Marmitek.

Der Sender des Marmitek TV Anywhere Wireless HD verfügt über einen zusätzlichen Durchschleif­ausgang (Loop Through), sodass Benutzer keinen HDMI-Ausgang an ihrer HDMI-Quelle verlieren. Über diese so genannte Durchschleif­verbindung können sie sich an zwei Orten im Haus zugleich einen Film oder eine Serie ansehen und müssen keine Kabel umstecken, wenn Sie das eine Mal Fußball im Wohnzimmer und das andere Mal beispielsweise im Gartenhaus einen Spielfilm sehen wollen.

Auch auf Smartphone oder Tablet nutzbar

Zur Lösung TV Anywhere Wireless HD gibt es optional eine Gratis App, über die das Signal hausintern auch auf das Smartphone oder Tablet gestreamt werden kann. Somit ist es beispielsweise möglich, den gerade am Zweit-Fernseher geschauten Inhalt im Bett auf dem Smartphone oder Tablet zu Ende zu schauen, während der Partner seine Lieblingssendung im Wohnzimmer anschaut.

Die Streaming-Lösung TV Anywhere Wireless HD von Marmitek ist ab sofort für rund 200 Euro im Handel erhältlich.