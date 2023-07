Echter Wettbewerb im Mobilfunkmarkt?

Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller beschäftigt sich neben Energie auch mit Mobilfunk und lässt den Markt untersuchen.

Foto: Picture Alliance/dpa Die kommende Vergabe von Mobil­funk­fre­quenzen bewegt die Branche schon länger. „Die Förde­rung des Wett­bewerbs ist ein wich­tiges Ziel der Frequenz­regu­lie­rung. Daher führen wir im Vorfeld der Frequenz­bereit­stel­lung eine objek­tive und voraus­schau­ende Beur­tei­lung der Wett­bewerbs­ver­hält­nisse durch.“, erklärte Klaus Müller, Präsi­dent der Bundes­netz­agentur dazu.

Bundes­netz­agentur beauf­tragt WIK und EY

Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller beschäftigt sich neben Energie auch mit Mobilfunk und lässt den Markt untersuchen.

Foto: Picture Alliance/dpa Um Klar­heit zu bekommen hat die Bundes­netz­agentur die Bera­tungs­unter­nehmen WIK-Consult und Ernst & Young (EY) beauf­tragt, ein Gutachten zur Unter­suchung der Wett­bewerbs­ver­hält­nisse im Mobil­funk­markt zu erstellen.

Über­prü­fung mögli­cher Maßnahmen im zusätz­lichen Verfahren

Demnächst sollen Frequenzen in den Berei­chen 800 MHz, 1800 MHz und 2600 MHz neu vergeben werden. Dabei sei zu prüfen, ob Maßnahmen zur Erhal­tung oder Errei­chung wirk­samen Wett­bewerbs auf dem deut­schen Mobil­funk­markt erfor­der­lich wären. Das Gutachten soll wohl die Grund­lage für eine Entschei­dung bilden.

Unter­suchungen beginnen kurz­fristig: Feed­back erwünscht

Die Bera­tungs­unter­nehmen sollen "kurz­fristig" mit ihren Unter­suchungen beginnen. "Markt­betei­ligte" (also Netz­betreiber, Service-Provider und sicher auch Inter­essen­ver­bände bis hin zu enga­gierten Kunden), die einen Beitrag zu dieser Unter­suchung leisten möchten, können sich entweder direkt an die WIK-Consult oder die Bundes­netz­agentur wenden.

Die Ergeb­nisse des Gutach­tens werden der Bundes­netz­agentur im Herbst dieses Jahres vorliegen und dann wird eine Entschei­dung getroffen.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Was werden die Gutachter heraus­finden? Siegen die "Konser­vativen", die argu­men­tieren, dass alles andere außer einer Auktion, woran die Unter­nehmen "frei­willig" teil­nehmen müssen, recht­lich angreifbar wäre? Werden also die Frequenzen am Ende doch rigoros verstei­gert und dabei das Risiko in Kauf genommen, dass größere Unter­nehmen klei­nere Mitbe­werber "heraus­bieten"? Besteht nicht auch das Risiko, dass dabei sehr große Summen an den Staat fließen, die für einen notwen­digen Netz­ausbau erst einmal fehlen?

Oder ist es möglich, im Zuge einer Verlän­gerung durch raffi­nierte Umko­ordi­nation noch ausrei­chend Frequenzen für den vierten Spieler im Markt zu finden? Danach aber allen Betei­ligten konkrete Ausbau­vor­gaben zu machen, die zu einem Stichtag wirksam kontrol­liert und bei Nicht­erfül­lung dann auch schmerz­haft sank­tio­niert werden, sprich hohe Bußgelder, mögli­cher Lizenz­entzug oder ähnlich schwer­wie­gende Maßnahmen, um wirksam zu verhin­dern, das einige "Spieler" im Markt kühn darauf speku­lieren, ohne (teuren) Ausbau und sich damit mit gerin­geren Kosten "durch­mogeln" zu können?

Mit Schmun­zeln könnte man den Fakt regis­trieren, dass sich das Bera­tungs­unter­nehmen EY seiner­zeit "sehr schwer" tat, ein rechts­gül­tiges Testat für den geschei­terten Mobile-Payment-Konzern "Wirecard" auszu­stellen und sich in einem geson­derten Verfahren dafür recht­fer­tigen muss. Dazu teilt das Unter­nehmen mit, dass die inter­natio­nale EY-Orga­nisa­tion aus den Mitglieds­unter­nehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG) bestehe. Jedes EYG-Mitglieds­unter­nehmen sei recht­lich selbst­ständig und unab­hängig und hafte nicht für das Handeln und Unter­lassen der jeweils anderen Mitglieds­unter­nehmen.

Was macht eigent­lich die Bundes­netz­agentur genau?