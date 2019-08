Bitkom-Studie: Smartphones brechen historischen Rekord

Der Umsatz mit Smart­phones in Deutsch­land steht vor einem neuen Rekord, das sagt der Bran­chen­verband Bitkom voraus. So erwartet der Digi­talver­band, dass dieses Jahr in Deutsch­land mit Smart­phones 11,9 Milli­arden Euro einge­nommen werden, was ein Plus von 11 Prozent gegen­über dem bishe­rigen Rekord­jahr 2018 wäre. Die Anzahl der verkauften Geräte bleibe mit 22,4 Millionen Smart­phones auf hohem Niveau stabil (2018 waren es 22,6 Millionen).

Laut Bitkom domi­nieren Smart­phones ab einer Display-Größe von 5,5 Zoll den Markt – genannt Phablets. 18,4 Millionen verkaufte Geräte fallen in diese Kate­gorie. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen beruf­licher und privater Nutzung gerade im hoch­prei­sigen Segment zuneh­mend. Logisch. Man möchte das "teure" Gerät optimal ausnutzen.

Olaf May, Mitglied im Bitkom-Präsi­dium, erklärt das so: „Ein Smart­phone, das tags­über im Projekt­manage­ment oder zur Erfas­sung von Kunden­daten im Einsatz ist, wird zwischen­durch zur Spiel­konsole und abends zum Fern­sehemp­fänger und Foto­album. Für Lehrer kann ein Smart­phone ein Arbeits­mittel sein, für Schüler ein Bildungs­medium.“ Bitkom rechnet Smart­phones deshalb nicht der Unter­haltungs­elek­tronik zu.

Im Vergleich der einzelnen Segmente sind Preis­verschie­bungen zu beob­achten. Die durch­schnitt­lichen Stück­preise für Smart­phones steigen jähr­lich. In diesem Jahr geben Verbrau­cher im Schnitt 532 Euro für ein Smart­phone aus – das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahr. „Privat­verbrau­cher wie Geschäfts­kunden wollen hoch­wertige Smart­phones“, so May. „Für größere Displays, eine hohe Kamera­qualität und schnelle Prozes­soren geben sie in diesem Jahr sehr viel mehr Geld aus.“



Markt für Unter­haltungs­elek­tronik ist rück­läufig

Im Gegen­satz dazu sinken die Durch­schnitts­preise für Fern­seher. Im Schnitt geben Verbrau­cher laut Bitkom 587 Euro für einen Fern­seher aus, 13 Euro weniger als im Jahr 2018. Der durch­schnitt­liche Stück­preis für Digi­talka­meras steigt nur leicht auf 449 Euro je Gerät, das sind 3 Euro mehr als ein Jahr zuvor.

Die Umsätze mit Geräten wie Fern­sehern, Digi­talka­meras, Audio-Anlagen oder Spiel­konsolen gehen im laufenden Jahr voraus­sicht­lich um 7,7 Prozent auf 8,6 Milli­arden Euro zurück. Das gab Bitkom eben­falls bekannt. Im Jahr 2015 hatte das Markt­volumen erst­mals die 10-Milli­arden-Marke unter­schritten. Mit einem Anteil von 45 Prozent stellen TV-Geräte nach wie vor das größte Segment in diesem Markt. 2019 wird sich der Umsatz mit Fern­sehern laut Bitkom auf voraus­sicht­lich 3,8 Milli­arden Euro belaufen, ein Minus von 6 Prozent zum Vorjahr.

Die Zahl der verkauften Fern­seher geht mit einem Minus von 4 Prozent für das Jahr 2019 leicht zurück. „Vergan­gene Entwick­lungen zeigen, dass der TV-Bereich stark inno­vati­onsge­trieben ist“, so May. „Neue Trends wie 8K und Künst­liche Intel­ligenz werden zu einer Bele­bung des TV-Marktes beitragen.“ Bei Digi­talka­meras sinken die Verkaufs­zahlen erneut stark, um 14 Prozent auf 1,6 Millionen Geräte. May: „Durch die hohe Qualität vieler Smart­phone-Kameras verlieren Einstiegs­modelle und Kompakt­kameras im mitt­leren Preis­segment an Bedeu­tung. Das Inter­esse an beson­ders hoch­wertigen Digi­talka­meras an der Schnitt­stelle zum Profi­segment ist demge­genüber unge­brochen.“

Bitkom präsen­tiert diese Zahlen im Vorfeld der IFA. Sie findet vom 6. bis 11. September 2019 auf dem Berliner Messe­gelände (Expo Center City) statt. May: „Top Trends der dies­jährigen IFA sind neue Bild­schirm­tech­nolo­gien, Connected Living in allen Facetten sowie Künst­liche Intel­ligenz in immer mehr Gerä­tearten.“ Außerdem werden neue Produkte und Lösungen rund um das Smart Home, neue Fern­seher mit 8K-Auflö­sung und 5G-fähige Smart­phones erwartet.

Wie wurden die Zahlen ermit­telt?

Die Prognosen zum Markt für Unter­haltungs­elek­tronik basieren auf Berech­nungen von Bitkom Rese­arch, der im Auftrag des Digi­talver­band Bitkom durch­geführt hat. Den Prognosen zum Markt für Smart­phones und Tablet-Computer liegen Unter­suchungen des European Infor­mation Tech­nology Obser­vatory (EITO) zugrunde. EITO liefert aktu­elle Daten zu den welt­weiten Märkten der Infor­mations- und Kommu­nika­tions­technik. EITO ist ein Projekt der Bitkom Rese­arch GmbH in Zusam­menar­beit mit dem Markt­forschungs­institut IDC.

Gestern hat der Hersteller Fair­phone seine dritte Smart­phone-Genera­tion mit 5,65-Zoll-Display vorge­stellt. Details zum Fair­phone 3 lesen Sie in einem Hands-on.

