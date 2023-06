Apple, Samsung & Co.: Die Handy-Charts im ersten Quartal

Vom Markt­for­schungs­institut Canalys wurde eine Prognose der 15 erfolg­reichsten High-End-Smart­phones des ersten Quar­tals 2023 veröf­fent­licht. Die Studie berück­sich­tigt den welt­weiten Markt. Apple ging aus dieser Erhe­bung mit großem Abstand als Sieger hervor. Die ersten vier Plätze belegte der kali­for­nische Konzern. Kein Handy wurde den Analysten zufolge so oft an Händler verkauft wie das iPhone 14 Pro Max.

Anschlie­ßend folgten drei weitere Apple-Tele­fone, bis Samsung auf Platz fünf mit dem Galaxy S23 Ultra auftauchte. Während High-End-Handys beliebter wurden, ging die allge­meine Nach­frage zurück.

Die belieb­testen Smart­phones in Q1 2023

Die Smartphone-Charts Q1 2023 in der Übersicht

Bild: canalys

Immer mehr Anwender entscheiden sich bei ihrem Mobil­telefon für ein Ober­klas­semo­dell. Machte diese Sparte 2019 rund 22 Prozent des Marktes aus, sind es jetzt 31 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr gab es ein Plus von 4,7 Prozent. Der berück­sich­tigte Preis­bereich von über 500 US-Dollar (circa 466 Euro) wurde im ersten Quartal haupt­säch­lich von Apple und Samsung ange­führt. Auf den ersten drei Plätzen befanden sich das iPhone 14 Pro Max, das iPhone 14 Pro und das iPhone 14. Nach einer riesigen Kluft sortierte sich das iPhone 13 ein. Knapp dahinter lag das Galaxy S23 Ultra auf Posi­tion fünf.

Beliebt­heit der Smart­phone-Preis­klassen

Dass das iPhone 14 Plus das unbe­lieb­teste Modell der aktu­ellen Apple-Smart­phone-Serie ist, zeigt sich auch in der Canalys-Studie. Entspre­chend landete das Handy nur auf Rang sechs. Hinter dem Galaxy S23 (7), iPhone 12 (8) und Galaxy S23+ (9) ergat­terte ein Foldable den zehnten Platz. Das Galaxy Z Flip 4 komplet­tierte die Top Ten. Die Posi­tionen elf und zwölf hatten das iPhone SE (2022) respek­tive das Galaxy S22 inne. Mit dem Xiaomi 13 auf der 13 und dem Huawei Mate 50 auf der 14 sprengten zwei andere Hersteller die von Apple und Samsung domi­nierten Charts. Das Schluss­licht bildete das Galaxy S21 FE 5G

Ergän­zend zu den einzelnen Modellen gaben die Markt­for­scher Aufschluss über die Vertei­lung der Preis­klassen. Dabei sind die Zahlen als Auslie­ferungen zu verstehen. Smart­phones unter­halb von 100 US-Dollar (etwa 93 Euro) machten nur rund sechs Prozent aus. Mit circa 35 Prozent war die Sparte zwischen 100 US-Dollar und 199 US-Dollar (185 Euro) knapp am belieb­testen. Clevere Tele­fone mit einem Kosten­faktor zwischen 200 US-Dollar (186 Euro) und 299 US-Dollar (279 Euro) sowie 300 US-Dollar (280 Euro) und 500 US-Dollar verzeich­neten einen mittel­präch­tigen Erfolg.

Schät­zungs­weise nahmen diese je 14 Prozent des Marktes ein. Handys mit einem Preis ab 500 US-Dollar kamen auf 31 Prozent. Während die Mittel­klasse sukzes­sive an Auslie­ferungen einbüßt, gewinnt die High-End-Kate­gorie konti­nuier­lich dazu. Der allge­meine Smart­phone-Markt musste in Q1 2023 in Rela­tion zu Q1 2022 einen Rück­gang um 13,3 Prozent verzeichnen.

Während tradi­tio­nelle Smart­phones eine breite Käufer­schaft errei­chen, fristen Foldables ein Nischen­dasein.