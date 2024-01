Telekom: Wertvollste Telco-Marke der Welt

Das Welt­wirt­schafts­forum in Davos war die passende Kulisse: „Brand Finance Global 500“ benennt die Marke "Telekom" als wert­vollste Telco-Marke der Welt.

Jeder Mensch kennt Marken, und manche sind bereits zum Gattungs­begriff geworden. Klebe­film heißt "Tesa" und Taschen­tücher "Tempo". Wer im Internet etwas sucht, der "googelt".

Die Marke "Deut­sche Telekom" ist die wert­vollste deut­sche Marke aller Zeiten. Das ist in der Studie „Brand Finance Global 500“ nach­zulesen, die jähr­lich ein Ranking erstellen. Die Experten von Brand Finance notieren den Konzern im Gesamt­ran­king als einziges euro­päi­sches Unter­nehmen unter den Top 10.

Damit habe er sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze auf einen starken neunten Rang verbes­sert. Zudem wird die Telekom erst­malig die wert­vollste Tele­kom­muni­kati­ons­marke der Welt und verweist die US-Tele­kom­muni­kati­ons­riesen Verizon und AT&T auf die Plätze.

Mit Blick auf Europa ist das "T" weiterhin die Unter­neh­mens­marke Nummer eins. Die wert­vollste Marke welt­weit ist übri­gens Apple vor Micro­soft, Google und Amazon. Das briti­sche Markt­for­schungs­institut Brand Finance hat seine inter­natio­nale Marken-Studie im Rahmen des Welt­wirt­schafts­forums in Davos veröf­fent­licht.

Wie kommen diese Zahlen zustande?

Die Marke "T" hat einen Wert von 73,3 Milliarden US$ (67,5 Milliarden Euro)

Grafik: Deutsche Telekom Das erfolg­reiche Abschneiden der Telekom basiert auf ihrem aktu­ellen Marken­wert, dem höchsten in der Geschichte des Unter­neh­mens. Dieser beläuft sich laut der Studie auf 73,3 Milli­arden US-Dollar. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjah­res­wert (62,9 Milli­arden US-Dollar) betrug 17 Prozent. Seit 2020 sei der Marken­wert um 84 Prozent gestiegen. In dieser Zeit hatte sich die Telekom vom Viert­plat­zierten zur stärksten Tele­kom­muni­kati­ons­marke welt­weit entwi­ckelt.

„Wir haben es als eine der stärksten Marken in die Top 10 der Welt geschafft. Das ist für unser Unter­nehmen ein riesiger Erfolg“, sagt Ulrich Klenke, Marken­chef der Deut­schen Telekom.

Kunden­zufrie­den­heit verleiht Marke zusätz­liche Dynamik

Die deut­liche Stei­gerung des Marken­wertes der Deut­schen Telekom führt Brand Finance unter anderem auf die posi­tive wirt­schaft­liche und tech­nolo­gische Entwick­lung zurück. Der Konzern punkte weiterhin durch nach­hal­tige Inves­titionen in Netz­qua­lität, digi­tale Tech­nolo­gien und Kunden­ser­vice. Gerade die hohe Netz­qua­lität der Telekom spiele eine entschei­dende Rolle bei der Gewin­nung und Bindung von Kunden, sowohl in Europa als auch in den USA.

Deut­liche Verbes­serungen bei wich­tigen Marken­kenn­zahlen wie Inno­vation, Kunden­ser­vice, Kunden­freund­lich­keit, Preis-Leis­tungs-Verhältnis und Weiter­emp­feh­lung nähmen eine Schlüs­sel­rolle bei der Stei­gerung der Marken­stärke ein, sagen die Marken-Experten. Die Bewer­tung habe sich von 79 auf 83 von 100 Punkten erhöht, wodurch die Marke von einem AA+ auf ein AAA- Rating gestiegen sei.

Wer ist Brand Finance?

Brand Finance versteht sich als welt­weit agie­rendes, unab­hän­giges Institut für Marken­bewer­tung und Marken­ana­lyse und hat seinen Haupt­sitz in London. Das Institut weist das Ranking der 500 welt­weit wert­vollsten Marken nach dem Marken­wert in US-Dollar aus. Die Marken­werte werden auf Grund­lage der Frage­stel­lung berechnet, welche Lizenz­gebühren ein Unter­nehmen bezahlen müsste, wenn es die Marke nicht in Besitz hätte.

Globale Marken­stra­tegie

Den posi­tiven Marken­trend bestä­tigen weitere Erhe­bungen. So weist die Kantar BrandZ-Studie „Top50 Most Valuable German Brands“ die Telekom als das welt­weit führende deut­sche Unter­nehmen aus. In diesem Rahmen ist der neue Werbe­slogan ("Claim") auf englisch „Connec­ting your world“ als "letzter Baustein, mit dem die Telekom ihren Marken­auf­tritt konse­quent auf die Dach­marke T ausge­richtet hat" zu sehen.

Im Marken­film in engli­scher Sprache, der zunächst an ein Werbe­video für ein Compu­ter­spiel oder einen Kino­block­buster erin­nert, wird der auf den ersten Blick auf die USA ausge­rich­tete Slogan „T – Connec­ting your world” erklärt, der aber welt­weit gelten soll.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Klar ist, wir sind heute alle irgendwo "connected" und wir erwarten, dass es überall und jeder­zeit funk­tio­niert und bezahlbar bleibt. Jeder hat heute mit der Telekom zu tun, ob er oder sie will oder nicht. Eine so wert­volle Marke muss sich diese Aner­ken­nung aber bei den Kunden immer wieder neu erkämpfen. Von der Marke Telekom erwartet der Kunde viel mehr als von einer klei­neren Marke. Wird diese Erwar­tung enttäuscht, tauschen sich enttäuschte Kunden darüber aus und suchen nach Alter­nativen.

In Bran­den­burg hat die Telekom ein Campus-Netz aufge­baut.