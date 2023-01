Erfolgreich: Marke "Telekom" rückt weltweit auf Rang 11 vor

Wenn Sie Klebe­film suchen, fragen Sie nach "Tesa". Bei Schnupfen nehmen sie ein "Tempo" und eine Suche im Internet wird als "googeln" bezeichnet, denn "Google" ist eine Marke der Firma Alphabet und zugleich die größte Such­maschine der Welt. All diese Worte sind Marken und bei diesen Begriffen, weiß jeder was gemeint ist. Die Marke "Telekom" ist teltarif.de Lesern ein Begriff, jeder verbindet damit persön­liche Erleb­nisse, ob gute oder nicht so gute.

Wert­vollste Marke in Deutsch­land und Europa

Rang 1 in Deutschland und Europa, Rang 11 weit, das "T" der Telekom.

Grafik: Deutsche Telekom Nun wurde bekannt, dass die "Marke" Telekom einen Marken­wert von 62,9 Milli­arden US-Dollar (umge­rechnet 58,11 Milli­arden Euro) hat. Damit ist die Telekom welt­weit auf Platz elf gerückt. Damit ist Deut­sche Telekom zum ersten Mal "die wert­vollste Unter­neh­mens­marke Europas und damit auch Deutsch­lands" und liegt vor Mercedes-Benz und der Allianz Gruppe (Versi­che­rungen).

Im Gesamt­ran­king der heute erschie­nenen Studie „Brand Finance Global 500“ haben die briti­schen Experten das Unter­nehmen auf Rang 11 einge­stuft, womit er sich im Vergleich zum Vorjahr um sechs Plätze verbes­sert hat. Laut der Erhe­bung liegt Telekom auf Platz zwei der globalen Telcos – hinter dem US-Anbieter Verizon und deut­lich vor AT&T (bekannt als "Ma Bell") und die welt­weit aktive Orange (frühere France Telecom). Die Telekom ist damit "weiterhin und mit großem Abstand Europas Telco-Marke Nummer eins".

Welt­rang­liste: Amazon, Apple, Google

Schauen wir uns die Welt­rang­liste an, dann liegt Amazon vor Apple, Google und Micro­soft. Die wertvollsten Marken weltweit: Amazon, Apple, Google und Microsoft, Telekom auf Platz 11.

Grafik: branddirectory.com / Deutsche Telekom Das erfolg­reiche Abschneiden der Telekom basiert auf ihrem aktu­ellen Marken­wert, dem höchsten in der Geschichte des Unter­neh­mens, wie man in Bonn stolz fest­stellt. Der Wert­zuwachs im Vergleich zum Vorjahr beträgt fünf Prozent auf jetzt 62,9 Milli­arden. Seit 2020 stieg der Marken­wert um 58 Prozent.

Das freut Ulrich Klenke, der "Marken­chef" des Unter­neh­mens. „Die posi­tive Entwick­lung des Marken­werts zeigt, dass wir mit unserer globalen Dach­mar­ken­stra­tegie erfolg­reich sind. Das Ergebnis spie­gelt zudem unsere wirt­schaft­lichen und tech­nolo­gischen Erfolge in Europa und den USA.“ Eine starke Marke sei Ausdruck eines starken Unter­neh­mens. Sie stei­gere die Attrak­tivität für Geschäfts­partner und Inves­toren, ordnet Ulrich Klenke weiter ein. Das posi­tive Marken­wachstum sei zudem Ausdruck des Vertrauens, das Kunden und Öffent­lich­keit in die Telekom setzen.

Bewer­tung der tech­nolo­gischen und wirt­schaft­lichen Entwick­lung

Die Experten führen die Stei­gerung des Marken­wertes der Deut­schen Telekom auf die "posi­tive wirt­schaft­liche und tech­nolo­gische Entwick­lung" zurück, also der erfolg­reiche Geschäfts­ver­lauf und das hohe Kunden­wachstum insbe­son­dere in den USA. Weiter punkte das Unter­nehmen durch "nach­hal­tige Inves­titionen in Netz­qua­lität, digi­tale Tech­nolo­gien und Kunden­ser­vice".

Die Marke T funk­tio­niere über verschie­dene Länder und sei eine "Heraus­for­derungs­marke in den USA", der sich dort zu einem etablierten Markt­führer entwi­ckelt habe, wie es in Deutsch­land und einigen anderen euro­päi­schen Ländern bereits der Fall sei.

Wer ist Brand Finance Global 500?

Brand Finance ist ein welt­weit aktives "unab­hän­giges Bera­tungs­unter­nehmen für Marken­bewer­tung und Marken­ana­lyse" mit Haupt­sitz in London. Das Institut weist das Ranking der 500 welt­weit wert­vollsten Marken nach dem Marken­wert in US-Dollar aus. Diese Marken­werte werden anhand der Frage berechnet, welche Lizenz­gebühren ein Unter­nehmen bezahlen müsste, wenn es diese Marke nicht in Besitz hätte. Neben dem Marken­wert ist jeder der 500 Marken ein Marken-Rating zuge­ordnet. Nach dem Muster der Kredit-Ratings stellt dieser Wert eine Bench­mark der Stärken, Risiken und Poten­tiale einer Marke im Vergleich zu denen der Wett­bewerber dar.

Weitere Quellen

Es gibt auch andere Quellen, die diesen "Marken­trend" bestä­tigen. Die „Global Top 100 Brand Corpo­rations Studie“ des European Brand Insti­tutes führt das Unter­nehmen als "wert­vollste deut­sche Marke", demnach rangiere der Konzern im welt­weiten Vergleich deut­scher Marken vor Volks­wagen, SAP, Mercedes-Benz und BMW. Zudem bewertet die BrandZ-Studie „Top100 Most Valuable Global Brands“ die Telekom als zweit­wert­vollste deut­sche Marke knapp hinter der Soft­ware­schmiede SAP.

Die Börse hat den Wert der Telekom eben­falls erkannt, die Aktie notierte um die Mittags­zeit bei 20,34 Euro. Im Oktober waren es noch 17,73 Euro gewesen.

Kürz­lich hat die Telekom der Bundes­netz­agentur ihren Ausbau­bericht vorge­legt.