Google Maps: Straßeneditor und Foto-Updates kommen

In naher Zukunft lässt Google die Nutzer selbst Hand an einge­zeich­nete Straßen via Inter­net­browser legen. Des Weiteren nahen ein Foto-Update und Commu­nity-Heraus­for­derungen für Geschäfts­infor­mationen.

Google infor­miert über kommende Komfort­funk­tionen in Maps, darunter die Möglich­keit, Straßen zu editieren. Mit einem neuen Tool können Anwender künftig den Verlauf sowie die Ausrich­tung von Straßen und Auto­bahnen ändern, oder Routen hinzu­fügen und entfernen. Anschlie­ßend über­prüft Google die Anpas­sungen und über­nimmt diese, sofern die Angaben korrekt sind. Während das Zeichnen von Stra­ßen­ver­läufen zunächst im Browser startet, sind zwei weitere Funk­tionen für die Smart­phone-App geplant. So soll es ein Foto-Update und Heraus­for­derungen geben, bei denen die Commu­nity Details über lokale Geschäfte aktua­lisiert.

Google spornt die User zur Maps-Opti­mie­rung an

Google stellt kommende Maps-Funktionen vor

Google Die Karten­daten des Such­maschi­nen­kon­zerns sind recht akkurat, manchmal fehlen aller­dings diverse Ände­rungen. Etwa neu gebaute, abge­änderte oder entfernte Straßen und Auto­bahnen sowie über einen längeren Zeit­raum gesperrte Routen. Inner­halb der kommenden Monate rollt Google ein Feature in mehr als 80 Ländern aus, welches sich dieser Proble­matik annimmt. Ein Karten­editor soll es den Nutzern ermög­lichen, beob­ach­tete Ände­rungen von Stre­cken einzu­tragen. Ferner lassen sich Angaben über geschlos­sene Straßen, wie Gründe und Dauer der Schlie­ßung, ergänzen. Der neue Straßeneditor

Das Foto-Update

Infos zu Geschäften als Heraus­for­derung

Mit dem Foto-Update können Maps-Anwender künftig ohne viel Zeit­auf­wand Infor­mationen teilen. Hierbei handelt es sich um eine neue Rubrik, in der sich Fotos zu Orten einstellen und mit einer kurzen Beschrei­bung versehen lassen.Des Weiteren können User selbst nach Foto-Updates suchen, welche in den Kate­gorien Eigen­tümer und Besu­cher einge­teilt sind. Eine Bewer­tung oder längere Beschrei­bung ist bei dieser Methode nicht notwendig. Das Feature soll in den kommenden Wochen für Mobil­geräte ausge­rollt werden.

Die erste Maps-Herausforderung

Google Diese neue Kampagne startet zunächst in den USA, soll aber später auf weitere Länder ausge­weitet werden. Google initi­iert demnächst Commu­nity-Heraus­for­derungen in Kombi­nation mit Infor­mationen über lokale Geschäfte. Im Tab „Local Love challenge“ lassen sich Bewer­tungen, Erfah­rungs­berichte und weitere Angaben von Plätzen, die man besuchte, teilen. Das erste Ziel ist das Update von 100.000 Geschäften. Ein Fort­schritts­balken zeigt, wie viel Prozent des Ziels bereits erreicht wurden. Google will das Feed­back der Kampagne für zukünf­tige Heraus­for­derungen nutzen.