Kaspersky: Stalker-Software MonitorMinor bedroht Anwender

Die Neugier mancher Zeit­genossen treibt selt­same Blüten. Stal­kerware spio­niert Lebens-Partner, Freunde, Kollegen etc. aus. Die Massi­vität des Programms über­rascht selbst Experten.

Forscher des Sicher­heits­unter­nehmens Kaspersky haben eine neuar­tige Stal­kerware namens MonitorMinor gefunden, die – als kommer­zielle Soft­ware zur heim­lichen Über­wachung von Part­nern oder Kollegen konzi­piert – hinsicht­lich ihrer Funk­tiona­lität alle bisher gefun­denen Soft­ware-Typen dieser Art über­treffe.

Sie ermög­liche Stal­kern den verdeckten Zugriff auf alle Daten eines Opfers sowie die Verfol­gung dessen digi­taler Akti­vitäten, einschließ­lich der belieb­testen Messenger-Dienste und sozialen Netz­werke, schreibt das Unter­nehmen. Derzeit sei sie am meisten in Indien (14,71 Prozent) zu finden, Deutsch­land, Saudi-Arabien und Groß­britan­nien seien mit je 5,88 Prozent dabei.

Stal­kerware kompro­mittiert die Privat­sphäre und gefährdet persön­liche Daten sowie das Leben der Betrof­fenen. Die Entwickler der Stal­kerware haben ihre Soft­ware so program­miert, dass Anti-Stal­kerware-Tools sie möglichst nicht finden können.

Während primi­tive Stal­kerware die Geofen­cing-Tech­nologie zur Stand­ortermitt­lung des über­wachten Opfers nutzt, um SMS- und Anruf­daten abzu­fangen, geht MonitorMinor noch viel weiter.

Soft­ware verlangt Root-Rechte



Im Gegen­satz zu „sauberen“ Android-Betriebs­systemen, bei denen die direkte Kommu­nika­tion zwischen Anwen­dungen durch die Sandbox verhin­dert wird, ändert sich die Lage, sobald eine Anwen­dung des Typs "Super­user" mit Root-Rechten instal­liert wurde. Auf diese Weise kann MonitorMinor vollen Zugriff auf private Daten auch in Social-Media- und Messen­gern abgreifen.

Die Stal­kerware kann mit Root-Rechten auf die Entsperr-Muster des Bild­schirms zugreifen, damit der Täter das Gerät entsperren kann, falls er es in die Hände bekommt. Bisher habe Kaspersky noch keine Bedro­hung dieser Art entdeckt, MonitorMinor sei einmalig.

Auch ohne Root gefähr­lich

Selbst ohne Root-Zugriff kann die Stal­kerware über den Miss­brauch von Funk­tionen für behin­derte Mitmen­schen "effektiv arbeiten", Akti­vitäten in anderen Apps abfangen und sogar Live-Audio-Aufnahmen über­tragen.

Damit nicht genug: Neben der Steue­rung von Endge­räten mittels SMS-Befehlen, der Anzeige von Echt­zeit-Videos über die Kamera des befal­lenen Gerätes, Tonauf­nahmen über das Gerä­temi­krofon, der Anzeige des Brow­server­laufs in Google Chrome, dem Zugriff auf Nutzungs­statis­tiken bestimmter Anwen­dungen, gibt die App Einsicht in den internen Spei­cher des Geräts und zeigt Kontakt­listen und System­proto­kolle an.

Kaspersky findet es wichtig, solche Anwen­dungen publik zu machen, die in den falschen Händen zu einem ulti­mativen Kontroll­instru­ment werden könnten. Kaspersky hat auch präventiv Infor­mationen über diese Soft­ware mit den Part­nern der Koali­tion gegen Stal­kerware geteilt, um so viele Nutzer wie möglich zu schützen.

Stal­kerware scheint im Trend zu liegen: Kaspersky verzeich­nete im Jahr 2019 einen Anstieg um 77 Prozent (im Vergleich zu 2018) bei deut­schen Mobile-Usern.

Schaut man im Google Play App Store, findet man unter dem Begriff MonitorMinor allerlei (Kinder-)Über­wachungs-Tracker-Soft­ware, unter anderem auch von Kaspersky ("Safe Kids"). Die beschrie­bene App müsste man sich als APK auf der Webseite www.monitorminor.com laden - wir würden drin­gend davon abraten.

Tipps zum Schutz vor Stal­kerware

Als wich­tigster Tipp gilt, das eigene Handy nicht unge­sperrt und unbe­aufsich­tigt herum­liegen lassen. Die Instal­lation von Programmen aus unbe­kannten Quellen sollte immer "aus" bleiben. Das Handy sollte mit einem zuver­lässigen Pass­wort gesperrt werden nutzen, dass besser nicht an Dritte – auch nicht an Fami­lien­ange­hörige oder Vertrau­ensper­sonen – weiter­gegeben werden sollte.

Die Sicher­heits­einstel­lungen sollte auf allen Geräten geprüft und die Pass­wörter umge­hend geän­dert werden, sobald eine Bezie­hung zu Ende gegangen ist, damit der ehema­lige Partner nicht mehr im Nach­hinein auf persön­liche Daten zugreifen kann. Alle genutzten Anwen­dungen regel­mäßig prüfen, um fest­zustellen, ob verdäch­tige Programme ohne Zustim­mung instal­liert wurden. Nicht benö­tigte Apps löschen.

Ist extra Sicher­heits­soft­ware auf dem Handy nötig?

Ob man eine beson­dere Sicher­heits­lösung instal­lieren sollte, ist unter Fach­leuten umstritten. Es gibt zahl­reiche kosten­lose Sicher­heits­programme, wobei man auch hier aufpassen sollte, ob diese Programme wirk­lich mehr Sicher­heit bieten oder eher Werbung oder Spio­nage-Tools aufs Handy spielen möchten.

Die Kaspersky Internet Secu­rity for Android kann kostenlos auspro­biert werden, für den vollen Genuss werden 2,99 Euro pro Monat oder 16,99 Euro pro Jahr berechnet. ESET Mobile Secu­rity gibt es für Android kostenlos, die erwei­terte Version für 1 Jahr ist unter Umständen schon für 9,95 Euro zu erhalten, oder man nimmt eine Kombi-Lizenz für PC und Smart­phone (Multi-Device).

Die Soft­ware des Anbie­ters Sophos haben wir vor einiger Zeit vorge­stellt. Der Anbieter Avira geriet unter den Nutzern in Miss­kredit, wegen mangel­haftem Schutz durch fehler­hafte Erken­nung und weil unzäh­lige Tools instal­liert werden sollen, deren Sinn oder Wirkung nicht jedem Kunden einleuchtet, die aber später nur mühsam entfernt werden können. Anbieter wie Avast (AVG) möchten gerne Opti­mierungs­tools verkaufen, deren Sinn vom Kunden auch nicht immer nach­voll­ziehbar ist.

Ist Apples iOS nicht betroffen?

MonitorMinor gibt es nur für Android. Nutzer von Apples Betrieb­system iOS sind per se etwas besser geschützt, weswegen es auch von den bekannten Anbie­tern kaum klas­sische Sicher­heits­soft­ware für das iPhone gibt. Der Grund ist simpel: Apple öffnet sein System nicht so weit, damit diese Programme irgend­etwas bewirken könnten. Dadurch gibt es auch weniger bis kaum Malware. Ange­boten werden Cloud-orien­tierte Filter oder Fire­walls, die schon "draußen vor dem Smart­phone" wirken sollen.

Was können Betrof­fene tun?

Wer schon von Stal­kerware betroffen ist, kann sich an den Weißen Ring wenden, um juris­tisch und mensch­liche Unter­stüt­zung zu bekommen. Die Webseiten Polizei-Beratung.de oder StopStalkerware bieten weitere Hinweise.

Durch die Zurück­setzung genutzter Geräte auf Werks­einstel­lung können viele Stal­kerware-Apps elimi­niert werden. Jedoch wird die Person, die diese instal­liert hat, darüber auch infor­miert. Deswegen sollten vorher alle Pass­wörter und andere Zugangs­infor­mationen für genutzte Online-Konten geän­dert werden, insbe­sondere die Refe­renz-Email-Adressen für diese Konten müssen geän­dert werden, damit der Stalker nicht aus der Ferne alle Ände­rungen wieder rück­gängig machen kann und dadurch wieder die Kontrolle zurück­gewinnt.

