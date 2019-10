Unter 40 Euro: Zwei Retro-Radios mit DAB+ von Majority

Das briti­sche Unter­nehmen Majo­rity ist im Digi­talradio-Bereich für zwei Eigen­schaften bekannt: Auf der einen Seite preis­güns­tige Modelle, auf der anderen außer­gewöhn­liches Design.

Das trifft auch auf das Modell Shel­ford und den klei­neren Kollegen Little Shel­ford zu. Das Shel­ford ist ein klas­sisch ausse­hendes Holz­radio, das Empfang über UKW, DAB und DAB+ bietet. Das Modell kann beispiels­weise als klas­sisches "Küchen­radio" dienen, aber mit vier AA-Batte­rien auch trans­portabel gemacht werden. Der stabile Leder­griff ermög­licht hierbei einen guten Trage­komfort.

Das Modell dient aber auch als Radio­wecker: Bis zu zwei Alarme sind mit der doppelten Weck­funk­tion einstellbar. Wahl­weise ist Wecken mit dem Radioton über UKW, DAB und DAB+, aber auch mit einem Alarmton möglich. Zudem gibt es die Snooze-Funk­tion, mit der man noch ein paar Minuten länger schlafen kann.

Mit dem Handy Musik­dienste auf das Radio streamen

Das Majority Shelford Das "Shel­ford" ist aber nicht nur ein Radio, sondern auch ein Blue­tooth-Laut­spre­cher: Man kann den Majo­rity Shel­ford mit dem Smart­phone verbinden und so eigene Musik, Play­lists von Musik­diensten wie Spotify oder Inter­netradio-Stationen auf das Gerät streamen.

Das Majo­rity Shel­ford gibt es im Online-Handel für unter 40 Euro. Bishe­riger Preis­brecher war die Verkaufs­platt­form Amazon mit 29 Euro. Hier war das Modell jedoch bei Redak­tions­schluss ausver­kauft.

Little Shel­ford: Kompakter Preis­brecher

Das Majority Little Shelford Der kleine Bruder des Shel­ford ist der Majo­rity Little Shel­ford. Hierbei handelt es sich eben­falls um ein Retro-Radio mit Trage­griff. Die Funk­tionen sind iden­tisch mit dem Shel­ford, auch das Little Shel­ford gilt sowohl als Radio mit UKW, DAB und DAB+ als auch Blue­tooth-Laut­spre­cher. Da die Maße jedoch etwas kompakter sind, eignet sich das Modell auch gut auf Reisen. Aktuell gibt es den Little Shel­ford bei Amazon versand­kosten­frei zum Schnäpp­chen­preis von 24,95 Euro (bei Redak­tions­schluss noch verfügbar), in der Regel kostet er etwas mehr.

Eine neue Unter­suchung unter­streicht, dass DAB+ im Vergleich mit anderen Radio-Verbrei­tungs­wegen der mit Abstand güns­tigste und effek­tivste ist. Details lesen Sie in einer weiteren News.

