Maingau-Aktion: 3 Monate "gratis" Surfen und Telefonieren

Wir haben schon über den Energie-Anbieter "Maingau-Energie" berichtet, der seit dem Jahres­wechsel auch Mobil­funk-Verträge als Service-Provider im Netz von Telefónica (o2) anbietet.

Tele­foniert werden kann in den Mobil­funk­tech­nolo­gien 2G (GSM) und 4G (LTE) einschließ­lich VoLTE (Tele­fonieren über LTE). Die neueste 5G-Tech­nologie steht Maingau-Energie-Kunden noch nicht zur Verfü­gung.

Aktion: Drei Monate "gratis" Surfen und Tele­fonieren

Maingau-Energie bietet Gas, Strom für Haus und Auto und Mobilfunk

Foto: Maingau-Energie Noch bis zum Monats­ende läuft dort eine Aktion: Bei Abschluss eines Mobil­funk­ver­trags surfen und tele­fonieren die Neukunden drei Monate "gratis" im Rahmen der monat­lichen Tarif-Pakete. Ausge­nommen sind Verbin­dungen außer­halb der Tarif­pakete, wie Sonder- und Premi­umdienste, Verbin­dungen aus Deutsch­land ins Ausland sowie Roaming außer­halb der EU.

Maingau-Energie macht darauf aufmerksam, dass die Einrich­tungs­gebühr für einen Neuver­trag während der Aktion entfällt. Die Kondi­tionen gelten für die 3-15 GB Paket-Tarife sowohl bei 24 Monaten Lauf­zeit, als auch bei 12 Monaten Lauf­zeit, teilte uns das Unter­nehmen mit.

Das Unter­nehmen Maingau-Energie in Oberts­hausen (bei Frank­furt/Main) bewirbt diese Aktion in verschie­denen sozialen Kanälen, sowie auf der eigenen Webseite. Die verschie­denen Tarife sind auch in unserer Tarif­daten­bank zu finden. Bei einer Kombi­nation von Strom- oder Gasbezug mit dem Mobil­funk­angebot gibt es Rabatte.

Neben Mobil­funk bietet Maingau-Energie Gas und Strom für Wohnungen und Gebäude, sowie Fahr-Strom für elek­trisch ange­trie­bene Fahr­zeuge an. Aufgrund der aktu­ellen poli­tischen Lage sind die Ener­gie­preise derzeit stän­digen Verän­derungen ausge­setzt.

