MagentaZuhause 2000: Weitere Details zum Telekom-Turbo

Die Telekom bietet ihren neuen Tarif MagentaZuhause 2000 in bislang nicht bekannten Pilot­gebieten an. Eine kleine Ände­rung gibt es auch beim Gigabit-Vertrag.

Wie berichtet hat die Deut­sche Telekom ein Pilot­pro­jekt gestartet, mit dem Inter­essenten die Möglich­keit haben, einen beson­ders schnellen Internet-Zugang im Fest­netz zu bekommen. Mitt­ler­weile hat der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leister die Angaben bestä­tigt. Aller­dings wurde kurz vor dem Markt­start die Bezeich­nung für den Tarif geän­dert. Sollte dieser ursprüng­lich ursprüng­lich unter dem Namen MagentaZuhause Giga 2000 starten, wurde das Wort "Giga" kurz vor dem Start gestri­chen.

Der Tarif, der 139,95 Euro monat­liche Grund­gebühr kostet, heißt also nun MagentaZuhause 2000. Kunden haben laut Produkt­infor­mati­ons­blatt, das der teltarif.de-Redak­tion vorliegt, bis zu 2000 MBit/s im Down­stream und 1000 MBit/s im Upstream zur Verfü­gung. Während die Telekom die Upstream-Geschwin­dig­keit garan­tiert, erklärte das Unter­nehmen, minimal stünden für Down­loads 1400 MBit/s zur Verfü­gung. Als "norma­ler­weise" bereit­gestellte Band­breite bezeich­nete die Telekom 1700 MBit/s. Weitere Details zum neuen Telekom-Tarif

Foto: Telekom Neue Details gibt es auch zur Verfüg­bar­keit des High­speed-Tarifs im Telekom-Netz. Demnach wird MagentaZuhause 2000 nach teltarif.de vorlie­genden Infor­mationen nicht nur im mittel­frän­kischen Gunzen­hausen ange­boten, sondern auch in Teil­berei­chen von Berlin. Konkret werden Wilmers­dorf-Nord, Char­lot­ten­burg-Wilmers­dorf West und Zehlen­dorf Krumme Lanke genannt. Ob und wann weitere Test­gebiete folgen sollen, ist noch nicht bekannt.

Dauer des Test­betriebs nicht bekannt

Wie lange die Test­phase dauert, ist nicht bekannt. Vorge­sehen ist, MagentaZuhause 2000 künftig in allen Glas­faser-Gebieten anzu­bieten, in denen die XGPON-Technik zum Einsatz kommt. Bereits im Früh­jahr hatte die Telekom ange­kün­digt, künftig Tarife mit mehr als 1 GBit/s im Down­stream anbieten zu wollen. Dann werde sich das Unter­nehmen auch noch­mals die Promo­tion für den bestehenden Gigabit-Tarif ansehen.

Hinter­grund: Anders als bei den "klei­neren" MagentaZuhause-Verträgen bekommen Kunden im Tarif MagentaZuhause Giga, der künftig MagentaZuhause 1000 heißen soll, keine Vergüns­tigungen wie Router-Gutschrift und Online-Vorteil. Auch die Redu­zie­rung der Grund­gebühr auf jeweils 19,95 Euro in den ersten sechs Monaten gibt es nicht. Statt­dessen werden vom ersten Tag an monat­lich 79,95 Euro berechnet. Perspek­tivisch will die Telekom Anschlüsse mit bis zu 10 GBit/s anbieten.

