Offiziell: Das ist der schnellste Tarif der Telekom

Wie berichtet hat die Deut­sche Telekom mit MagentaZuhause 2000 einen neuen Fest­netz­tarif einge­führt. Dieser ist im Rahmen eines Pilot­pro­jekts zunächst in Berlin und Gunzen­hausen erhält­lich. Der weitere Ausbau ist aber bereits geplant, wie der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leister erklärte.

Der Tarif basiert auf dem Glas­faser-Netz und bietet - der Bezeich­nung entspre­chend - Band­breiten von bis zu 2000 MBit/s im Down­stream an. Auch der Upstream ist mit bis zu 1000 MBit/s deut­lich schneller als in anderen Preis­modellen. Inklu­sive ist auch eine Tele­fonie-Flat­rate in alle deut­schen Netze.

Wolf­gang Metze: "Internet in einer völlig neuen Dimen­sion"

MagentaZuhause 2000 offiziell vorgestellt

Foto: Telekom Mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 139,95 Euro ist MagentaZuhause 2000 nicht gerade ein Schnäpp­chen. "Mit unserem neuen Glas­faser­tarif erleben unsere Kundinnen und Kunden das Internet in einer völlig neuen Dimen­sion - schneller und leis­tungs­fähiger als je zuvor", sagt Wolf­gang Metze, Geschäfts­führer Privat­kunden der Telekom Deutsch­land.

Doch wer bucht den zwar sehr schnellen, aber auch extrem teuren Tarif über­haupt? Die Telekom bewirbt das Angebot beispiels­weise für Gaming-Fans, für die eine nied­rige Latenz­zeit verbunden mit hohen Daten­über­tra­gungs­raten von Vorteil ist. Für TV-Zuschauer sei das paral­lele Strea­ming von Filmen und Serien in UHD-Qualität problemlos möglich.

Dazu kommen Anwen­dungen aus dem Bereich Augmented bzw. Virtual Reality, die nach der Vorstel­lung der Telekom neue Möglich­keiten für das Lernen und Arbeiten von zuhause ermög­lichen. Wolf­gang Metze ist über­zeugt, dass vor allem der Upload von 1000 MBit/s die Inter­net­nut­zung verän­dern wird. "Dateien werden in Sekun­den­schnelle über­tragen, was das Arbeiten und Teilen von Inhalten auf ein neues Level hebt", so der Privat­kunden-Chef.

XGS-PON-Technik voraus­gesetzt

Rund 100.000 Haus­halte will die Telekom bis Ende nächsten Jahres mit MagentaZuhause 2000 versorgen können. Voraus­set­zung ist nicht nur, in einem Glas­faser-Ausbau­gebiet der Telekom zu wohnen. In der Betriebs­stelle des Netz­betrei­bers muss auch die XGS-PON-Technik instal­liert sein. Zudem wird ein Router benö­tigt, der diese Technik unter­stützt.

