MagentaZuhause M: Telekom beschleunigt Internet-Zugang

Die Telekom verdop­pelt die Upstream-Geschwin­dig­keit in einem Fest­netz­tarif. Bestands­kunden werden sukzes­sive auf die besseren Kondi­tionen umge­stellt.

Die Deut­sche Telekom verbes­sert die Kondi­tionen für einen Fest­netz-Tarif. Das bestä­tigte die Pres­sestelle des Unter­neh­mens gegen­über teltarif.de. Auch auf den Tarif­seiten der Telekom-Webseite wurde die Opti­mie­rung bereits einge­pflegt. Kunden, die sich für MagentaZuhause M entscheiden, surfen wie bisher mit bis zu 50 MBit/s in Down­stream. Im Upstream verdop­pelt sich hingegen die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit von bisher 10 MBit/s auf 20 MBit/s. Die Opti­mie­rung ist unab­hängig davon, ob der Tarif über die klas­sische Kupfer­ader auf VDSL-Basis oder über einen Glas­faser-Anschluss reali­siert wird.

Nach Telekom-Angaben profi­tieren Neukunden sofort von der Verbes­serung. Anschlüsse von Bestands­kunden will das Unter­nehmen sukzes­sive im Laufe der kommenden Monate umstellen, sodass diese dann eben­falls bis zu 20 MBit/s für Uploads zur Verfü­gung haben. Die Kunden sollen in den kommenden Wochen vom Netz­betreiber über die Verbes­serung infor­miert werden. Telekom beschleunigt Festnetz-Internet

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Die sons­tigen Kondi­tionen des Tarifs bleiben unver­ändert. Das heißt, die Kunden bekommen einen Internet-Zugang mit echter Daten-Flat­rate und eine Fest­netz-Flat­rate. In Verbin­dung mit dem MagentaEINS-Vorteil ist eine Allnet-Flat­rate im Preis enthalten. Vorteil gegen­über vielen Mitbe­wer­bern: Die Flat­rate gilt nicht nur für Anrufe, sondern auch für Anruf­wei­ter­schal­tungen.

Das kostet MagentaZuhause M

Der Tarif MagentaZuhause M schlägt mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 42,95 Euro zu Buche. Neukunden profi­tieren im ersten halben Jahr nach Schal­tung des Anschlusses von einem auf 19,95 Euro pro Monat redu­zierten Grund­preis. Wer seinen Router bei der Telekom mietet, erhält zudem eine Router-Gutschrift in Höhe von 70 Euro. Beim Vertrags­abschluss via Internet winkt ein Online-Vorteil von 100 Euro.

An den Upstream-Geschwin­dig­keiten für die anderen MagentaZuhause-Tarife ändert sich nichts. Der MagentaZuhause S ist weiterhin auf 2,4 MBit/s beschränkt, MagentaZuhause L und XL bieten über VDSL bis zu 40 MBit/s, über Glas­faser maximal 50 MBit/s. Im MagentaZuhause XXL sind Uploads mit bis zu 100 MBit/s möglich, im MagentaZuhause 1000 maximal 200 MBit/s.

Wie bereits berichtet hat die Telekom mit dem MagentaZuhause 2000 Ende vergan­genen Jahres einen Glas­faser-Tarif mit noch höheren Daten­über­tra­gungs­raten vorge­stellt. Im Upstream sind bis zu 1000 MBit/s möglich.