Telekom startet Festnetz-Tarife ohne Mindestlaufzeit

Die Deut­sche Telekom vermarktet ab 5. September zum ersten Mal MagentaZuhause-Tarife im Fest­netz auch in einer Flex-Vari­ante. Die neuen Ange­bote kommen - wie ihre Bezeich­nung vermuten lässt - ohne Mindest­ver­trags­lauf­zeit aus. Kunden sollen so mehr Flexi­bilität bekommen, indem sie ihren Tarif monat­lich wech­seln, anpassen oder auch kündigen können.

"Mit MagentaZuhause Flex können die Menschen das Netz der Telekom erleben, ohne sich binden zu müssen", sagt Luciano Oliveira, Leiter Fest­netz Privat­kunden. "Wir sehen zahl­reiche Geschäfts­modelle, bei denen Flexi­bilität und - damit verbunden - kürzere Lauf­zeiten zu einer erhöhten Kunden­bin­dung führen."

Telekom kündigt MagentaZuhause Flex an

Foto: Telekom Der in Bonn ansäs­sige Konzern will MagentaZuhause Flex in den Tarif­stufen M (bis zu 50 MBit/s), L (bis zu 100 MBit/s) und XL (bis zu 250 MBit/s) anbieten. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Anschluss über die klas­sische Kupfer­ader oder über einen Glas­faser-Anschluss reali­siert wird. Monat­liche Extra­kosten gegen­über den Tarifen mit zwei Jahren Mindest­lauf­zeit gibt es nicht.

Kombi­nation mit MagentaTV

Inter­essenten haben die Möglich­keit, die Fest­netz-Tarife von der Telekom, die ohne lange Lauf­zeit auskommen, mit einer Option für den IP-basierten Fern­seh­emp­fang zu kombi­nieren. MagentaTV Smart Flex schlägt mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 10 Euro zu Buche und kann eben­falls monat­lich gekün­digt werden.

Darüber hinaus können die Kunden auch vom MagentaEINS-Vorteil profi­tieren, wenn sie auch einen Mobil­funk­anschluss von der Telekom besitzen. In diesem Fall redu­ziert sich die Grund­gebühr für den Handy­tarif um 5 Euro pro Monat. Im Mobil­funk steht zudem doppeltes Daten­volumen (im MagentaMobil L sogar eine echte Daten-Flat­rate) zur Verfü­gung.

Im Fest­netz profi­tieren MagentaEINS-Kunden von einer Flat­rate für Tele­fonate in die Mobil­funk­netze. Ohne MagentaEINS-Vorteil gilt die Pauschale nur für Anrufe zu anderen Fest­netz-Anschlüssen. Ferner können sich Fest­netz-Kunden, die ins Telekom-Mobil­funk­netz einsteigen, von einem Treue­bonus von bis zu 500 Euro profi­tieren.

Wech­sel­mög­lich­keiten für Bestands­kunden

Bei Vertrags­abschluss in einem Flex-Tarif fällt eine Anschluss­gebühr von 69,95 Euro an. Kunden haben jeder­zeit die Möglich­keit, in einen Vertrag mit Lauf­zeit zu wech­seln. Wer aktuell einen Tarif mit Mindest­lauf­zeit nutzt, kann zum Ende der Binde­frist auf Wunsch in die Flex-Vari­ante wech­seln (was sich aber auto­matisch ergibt, da sich Verträge nach Lauf­zeit­ende nur noch um jeweils einen Monat verlän­gern).