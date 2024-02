Telekom: Bis zu 200 Euro Gutschriften für Neukunden

Bonus für Telekom-Festnetz-Neukunden

Fotos: Telekom/naschman_-_fotolia_com, Montage: teltarif.de Die Deut­sche Telekom hat ihre Ange­bote für Fest­netz-Neukunden im Rahmen einer Aktion verbes­sert. Inter­essenten haben bei Vertrags­abschluss bis 13. März die Möglich­keit, sich Gutschriften von bis zu 200 Euro zu sichern. Darüber hinaus bleibt die Grund­gebühr für die Tarife MagentaZuhause S bis XL im ersten halben Jahr nach Vertrags­abschluss auf 19,95 Euro pro Monat redu­ziert.

Die Router-Gutschrift in Höhe von 100 Euro erhalten Kunden, die sich für die Miete eines Speed­ports entscheiden. Die Geräte sind zu Monats­preisen ab 6,95 Euro zu bekommen. Die Mindest­lauf­zeit für dieses Endge­räte-Service­paket beträgt zwölf Monate. Das Angebot gilt ausschließ­lich für Breit­band-Neukunden, die mindes­tens in den vergan­genen drei Monaten keinen MagentaZuhause-Anschluss hatten.

Weitere 100 Euro Bonus bekommen Kunden, die ihren Vertrag online abschließen. Dieses Angebot gilt für MagentaZuhause M, L und XL. Inter­essenten, die sich für MagentaZuhause S entscheiden, können von der Router-Gutschrift profi­tieren, nicht aber vom Online-Vorteil. Derzeit entfällt zudem der norma­ler­weise übliche Bereit­stel­lungs­preis von 69,95 Euro für den neuen Anschluss.

Das gilt für Tarife ohne Lauf­zeit

Bonus für Telekom-Festnetz-Neukunden

Die Telekom bietet die Tarife MagentaZuhause M, L und XL auch in einer Flex-Vari­ante mit nur einmo­natiger Mindest­lauf­zeit an. Auch bei Abschlüssen dieser Verträge entfällt derzeit die Anschluss­gebühr von 69,95 Euro. Den Online-Vorteil gibt es in Verbin­dung mit den Flex-Tarifen nicht, sehr wohl aber die Router-Gutschrift. Aller­dings muss der Kunde dann zumin­dest für das Endge­räte-Service­paket eine einjäh­rige Mindest­lauf­zeit eingehen.

Die bis zu 200 Euro Guthaben (Router-Gutschrift plus Online-Vorteil) gibt es auch für Kunden, die sich für einen Glas­faser-Anschluss entscheiden. Hier wird auch der Tarif MagentaZuhause XXL berück­sich­tigt. Kunden, die MagentaZuhause 1000 mit Internet-Zugang in Gigabit-Geschwin­dig­keit buchen, erhalten keine Gutschriften. Aller­dings entfällt auch bei diesem Anschluss derzeit die Anschluss­gebühr.

Keine Vorteile für MagentaZuhause M12

Die Telekom hat als weitere Option den Tarif MagentaZuhause M12 im Angebot. Dieser bietet eine Fest­netz-Flat­rate sowie einen Internet-Zugang mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream. Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt zwölf Monate und der Grund­preis beträgt 47,95 Euro im Monat. Kunden, die sich für diesen Vertrag entscheiden, erhalten keine Bonus-Gutschriften. Auch der Anschluss­preis von 69,95 Euro wird berechnet.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, wie der Umstieg auf das neue Telekom-TV-Angebot MagentaTV 2.0 funk­tio­niert.