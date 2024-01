Seit etwas mehr als zwei Jahren bietet die Deut­sche Telekom die MagentaTV One an. Dabei handelt es sich um eine Strea­ming-Box, die auf dem Android-TV-Betriebs­system basiert. Nachdem sich die Telekom von ihren früheren IPTV-Recei­vern verab­schiedet hat, ist die MagentaTV One - neben dem Strea­ming-Stick - das Stan­dard­gerät zur Nutzung des Fernseh-Pakets der Deut­schen Telekom. MagentaTV One

Foto: teltarif.de Im Rahmen einer Aktion ist die MagentaTV One derzeit zu einem stark redu­zierten Preis erhält­lich. Anstelle der sonst übli­chen 169 Euro ist die Set-Top-Box bis 8. Februar für 59 Euro erhält­lich. Dazu kommen noch 6,95 Euro Versand­kosten, sodass sich der Gesamt­preis auf 65,95 Euro beläuft. Diese Vergüns­tigung gilt aller­dings nur, wenn man das Gerät im Zusam­men­hang mit dem Abschluss eines MagentaTV-Abon­nements kauft.

Abo mit einem Monat Lauf­zeit reicht aus

Um den Vorzugs­preis zu bekommen, reicht ein Abon­nement mit einmo­natiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit aus. Die güns­tigste Option wäre hier MagentaTV Flex, das monat­lich 10 Euro kostet. Die Option bietet Zugriff auf mehr als 90 TV-Programme in HD-Qualität. Kunden können zwei paral­lele Streams nutzen und haben einen Online-Aufnah­mespei­cher für 50 Sende­stunden zur Verfü­gung.

Wer sich für die güns­tige MagentaTV One inter­essiert, muss demnach mindes­tens 75,95 Euro ausgeben - und darf nicht vergessen, den Zugang zum Telekom-Strea­ming­dienst zu kündigen, falls dessen dauer­hafte Nutzung nicht gewünscht ist. Aller­dings ist die Benut­zer­ober­fläche der Set-Top-Box stark auf den Einsatz für MagentaTV zuge­schnitten, ergänzt um zusätz­liche Strea­ming-Apps, sodass sich die Frage stellt, ob der Kauf sinn­voll ist, wenn das Telekom-TV-Paket gar nicht genutzt werden soll.

Kunden, die MagentaTV nutzen möchten und sich für 24 Monate binden, bekommen aktuell alle Tarife im ersten halben Jahr grund­gebühr­frei. Danach liegt der Grund­preis - je nach gewähltem Paket - zwischen 10 und 20 Euro im Monat. Zu beachten ist, dass bei der MegaStream-Option ab dem 25. Monat eine weitere Preis­erhö­hung auf 26 Euro monat­lich ansteht, sofern der Vertrag nicht gekün­digt wird.

MagentaTV One 2.0 in den Start­löchern

Beim güns­tigen Angebot für die MagentaTV One könnte es sich um eine Art Abver­kauf handeln. Seit Ende vergan­genen Jahres befindet das Nach­fol­gepro­dukt, die MagentaTV One (2. Gene­ration), im Beta-Test. Sobald mögliche "Kinder­krank­heiten" behoben sind, dürfte mit dem Verkaufs­start zu rechnen sein. Die neue Strea­ming-Box erfor­dert MagentaTV 2.0. Wir haben die neue Vari­ante des Telekom-Fern­sehens bereits einem Test unter­zogen.