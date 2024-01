Die Telekom bietet die MagentaTV One derzeit vergüns­tigt an. Aller­dings wurden die Kondi­tionen der Aktion verschlech­tert. Es gibt aber auch Alter­nativen zur Strea­ming-Box.

Vor einigen Tagen haben wir über eine Aktion berichtet, bei der die Deut­sche Telekom ihre Strea­ming-Box MagentaTV One in Verbin­dung mit einem Vertrag für 59 Euro anstelle der norma­ler­weise übli­chen 169 Euro verkauft. Zum Start des Ange­bots reichte ein MagentaTV-Tarif mit nur einmo­natiger Mindest­lauf­zeit aus. Jetzt müssen sich die Kunden für 24 Monate an eines der TV-Ange­bote der Telekom binden, wenn sie vom güns­tigen Kauf­preis für die Set-Top-Box profi­tieren wollen.

Wer einen Tarif über einen Monat Lauf­zeit auswählt, erhält nun auto­matisch ein Miet­angebot für die MagentaTV One. Als Alter­native kann die Box für 169 Euro gekauft werden. Das Gerät basiert auf dem Android-TV-Betriebs­system von Google, bekommt von Nutzern aber zum Teil schlechte Noten. So führe das Gerät immer wieder Neustarts durch. Es reagiere träge auf Eingaben und liefe gene­rell sehr instabil. Darüber hinaus verliere das Strea­ming-Gerät immer wieder die WLAN-Verbin­dung. MagentaTV-One-Aktion nachträglich verschlechtert

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Wir konnten die Probleme mit der MagentaTV One bei unserem Test, der noch während der Beta-Phase vor dem offi­ziellen Verkaufs­start der Box statt­fand, nicht nach­voll­ziehen. Es ist aber durchaus möglich, dass sich die Probleme erst im Laufe der Zeit einge­schli­chen haben - etwa nach Soft­ware-Updates. Diesen Effekt konnten wir auch schon bei anderer Strea­ming-Hard­ware fest­stellen, die auf Android TV basiert.

Alter­nativen zur MagentatTV One

Als Alter­native empfehlen viele Nutzer ein Apple TV 4K, das von der Telekom auch offi­ziell als Strea­ming-Gerät für MagentaTV ange­boten wird. Der Konzern bietet eine eigene Fern­bedie­nung als Alter­native zur Siri Remote an, deren Tasten­bele­gung für die Nutzung in Verbin­dung mit dem Fernseh-Angebot der Telekom opti­miert ist. Bei der Telekom ist das Apple TV 4K der dritten Gene­ration für 189 Euro erhält­lich. Zum Monats­preis von 10 Euro kann das Gerät auch gemietet werden.

Darüber hinaus ist auch der MagentaTV Stick nach wie vor verfügbar. Dieser kostet 59 Euro oder kann für monat­lich 3 Euro gemietet werden. Eine MagentaTV One der zweiten Gene­ration befindet sich derzeit im Beta-Test. Die neue Strea­ming-Box könnte in den nächsten Monaten offi­ziell in den Handel kommen. Eine offi­zielle Ankün­digung hierfür gibt es aber noch nicht.

Die Telekom will MagentaTV auch als Alter­native zum Kabel­anschluss posi­tio­nieren.