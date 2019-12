Mehr Komfort: MagentaTV bekommt Jugendschutz-Update

Regel­mäßig liefert die Telekom für ihr Online-TV-Angebot Magenta TV neue Soft­ware-Updates aus. Der Anwender braucht dazu nichts zu unter­nehmen, der Media-Receiver sollte nur am Internet und der Strom­versor­gung ange­schlossen und "StandBy" oder "Online" sein. So ein Update dauert wenige Minuten, danach geht es wie gewohnt - bis auf eine leicht verän­derte Benut­zerober­fläche - weiter.

Update seit dem 12. Dezember



Seit dem 12.12. wird ein neues Update für MagentaTV ausgespielt, was den Jugendschutz verbessert.

Seit dem 12. Dezember stellt die Telekom per Soft­ware-Update einen verbes­serten Jugend­schutz in Magenta-TV zur Verfü­gung. Das neue Jugend­schutz­konzept MagentaTV sei von der Kommis­sion für Jugend­medi­enschutz (KJM) positiv bewertet worden, teilte das Unter­nehmen auf Anfrage mit. Die neuen Jugend­schutz­einstel­lungen und -funk­tionen erlauben eine einfa­chere Anpas­sung des Jugend­schutzes an die jewei­lige Haus­halts­situa­tion.

So können Haus­halte, die nur aus Erwach­senen bestehen, die werks­seitige PIN-Sperre für Inhalte ab 16 und ab 18 Jahren komplett deak­tivieren. Haus­halte mit Kindern und Jugend­lichen hingegen können die PIN-Sperren jetzt auf das Alter der Kinder und Jugend­lichen anpassen. Eltern können Jugend­schutz­einstel­lungen bewusst akti­vieren, da sie sich über die neue "Komfort-Funk­tion" jeder­zeit temporär deak­tivieren lassen. Die Jugend­schutz­einstel­lungen können zu jeder Tages- und Nacht­zeit akti­viert werden, "für die indi­vidu­elle Prime­time" wie das im Jargon heißt.

4 Stunden Zeit

Die "freie" Zeit kann auf 4 Stunden einge­stellt werden, was ausrei­chend Zeit zum Zappen und "Binge-Watchen" ermög­licht. Nach 4 Stunden TV-Konsum am Stück sind die bewusst gewählten PIN-Sperren auto­matisch wieder aktiv. Die gewählten Einstel­lungen wirken sich auch auto­matisch auf die Ergeb­nisse in der über­grei­fenden Suche aus und gesperrte Inhalte werden in den Such­ergeb­nissen auto­matisch maskiert. Dafür müssen keine extra Einstel­lungen mehr vorge­nommen werden.

Ein neues Design erleich­tert die Nach­voll­zieh­barkeit der Einstel­lungen und eine neu gestal­tete Einstel­lungs­seite erlaubt das Sperren nach Alters­kenn­zeich­nungen-

Neue Schloss-Symbole

Neue Schloss-Symbole erlauben es, leichter zwischen "gesperrt" und "nicht gesperrt" zu unter­scheiden. Das Update vom 12. Dezember beinhaltet die neuen und einfa­cheren Jugend­schutz­einstel­lungen. Eine spezi­elle Hinweis­seite infor­miert die Kunden über die neuen Jugend­schutz­einstel­lungen. Diese Seite erscheint einmalig ab 20 Uhr. Die stan­dard­mäßigen PIN-Sperren für die Alters­kenn­zeich­nungen „Ab 16“ und „Ab 18“ können optional deak­tiviert werden.

Die zeit­abhän­gigen PIN-Sperren für die Alters­kenn­zeich­nungen „Ab 18“ (6-23 Uhr), „Ab 16“ (6-22 Uhr) und „Ab 12“ (6-20 Uhr) entfallen. Das Sperren einzelner oder aller TV-Sender, sowie das gene­relle Sperren von Aufnahmen, Apps und Videos entfällt eben­falls. Die Komfort-Funk­tion kann zu jeder belie­bigen Tages-/Nacht­zeit akti­viert werden und ist dann für 4 Stunden aktiv.

Wer es noch genauer wissen möchte, kann sich Netz unter www.magentatv.de infor­mieren.

