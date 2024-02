Ausprobiert: So gelingt der Umstieg auf MagentaTV 2.0

MagentaTV 2.0 ist da. Wir haben auspro­biert, wie der Umstieg auf das neue Telekom-Fern­sehen abläuft und zeigen Ihnen die einzelnen Schritte in Bildern.

Das neue MagentaTV ist da

Am 15. Februar hat die Deut­sche Telekom das neue MagentaTV gestartet. Zuvor wurde seit Sommer 2023 ein Beta-Test durch­geführt, an dem auch inter­essierte Kunden teil­nehmen konnten. Neukunden erhalten seit dem 15. Februar auto­matisch MagentaTV 2.0. Seit dem 20. Februar werden Bestands­kunden-Accounts sukzes­sive auf die neue Platt­form umge­stellt, sofern sie nicht das alte IPTV-Produkt der Telekom nutzen. Das ist mit dem neuen MagentaTV nämlich nicht kompa­tibel.

Bestands­kunden, die von der Umstel­lung in den kommenden Wochen betroffen sind, haben von der Telekom eine E-Mail mit entspre­chendem Hinweis erhalten - aller­dings zumin­dest teil­weise zu spät. Zum einen erreichte uns die Infor­mation zum Produkt­wechsel ab 20. Februar erst am 21. Februar. Zum anderen hatten wir auf unseren Test-Account schon am 15. Februar eine neue MagentaTV-Option gebucht. Im Zuge der Akti­vie­rung wurde ohne Vorwar­nung auto­matisch auf MagentaTV 2.0 umge­stellt.

Wie sich der Umstieg auf das neue TV-Angebot der Telekom gestaltet, haben wir in Bildern fest­gehalten. Wie zeigen Ihnen den Wechsel auf den folgenden Seiten. Dabei haben wir primär die Umstel­lung beim MagentaTV One berück­sich­tigt. Zur jeweils nächsten Seite gelangen Sie durch einen Klick auf das Foto.