Offiziell: Telekom startet am 15. Februar MagentaTV 2.0

Die Telekom startet am 15. Februar mit MagentaTV 2.0. Aus diesem Anlass werden auch neue Tarife einge­führt.

"Neues" MagentaTV startet in wenigen Tagen offiziell

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Die Deut­sche Telekom startet am 15. Februar das neue MagentaTV. Das hat der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern jetzt offi­ziell ange­kün­digt. Das Unter­nehmen verspricht eine verbes­serte Perso­nali­sie­rung, mehr Komfort und Über­sicht­lich­keit. Herz­stück ist eine neue Benut­zer­ober­fläche, die von den Kunden nach ihren eigenen Bedürf­nissen ange­passt werden kann.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, erklärte zum Start des Ange­bots: "Das neue MagentaTV steht für das beste Fernseh- und Strea­ming Erlebnis. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden ein viel­fäl­tiges Content-Angebot, das einfach zu bedienen ist und auf state-of-the-art Technik basiert. Zu den Neue­rungen zählen etwa ein über­sicht­licheres Design oder eine nach den eigenen Vorlieben indi­vidua­lisier­bare Nutzer­ober­fläche. Außerdem eine deut­lich schnel­lere Platt­form und eine auch per Sprach­ein­gabe steu­erbare Such­funk­tion."

Die Telekom wolle MagentaTV zum "smarten Aggre­gator für alle Sehge­wohn­heiten" machen. Kunden sollen Inhalte des Telekom-TV-Ange­bots, aber auch von Part­nern wie Netflix, Disney oder RTL schnell auffinden können. Einmal mehr empfiehlt das Unter­nehmen sein TV-Angebot auch für Mieter, die bislang Kabel-TV über die Neben­kosten bezahlt haben und ab Juli ihren TV-Anbieter selbst wählen können.

Die Telekom setzt auf Android

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Das neue MagentaTV läuft auf der Android-TV-Platt­form von Google, soweit es um Receiver geht, die die Telekom selbst vermarktet. Das sind die MagentaTV One als Set-Top-Box, die bald durch ein neues Modell abge­löst werden soll, und der MagentaTV Stick. Das System reagiere deut­lich schneller als auf den Media Recei­vern für IPTV, die die Telekom nicht mehr vermarktet und die mit der neuen MagentaTV-Platt­form nicht kompa­tibel sind.

Die intel­ligente Such­funk­tion funk­tio­niere über­grei­fend für Fernseh- und Strea­ming- bzw. Partner-Inhalte. "Ab sofort erscheinen alle rele­vanten Infor­mationen zu einem Format direkt auf einen Blick: die kosten­lose Verfüg­bar­keit bei MagentaTV oder bei Part­nern ist mit einem grünen Haken gekenn­zeichnet. Mit nur einem Klick kann man anschlie­ßend auswählen, auf welcher Platt­form die Wieder­gabe starten soll", so die Telekom. Neben den Android-TV-Geräten kann MagentaTV 2.0 auch auf dem Apple TV, über Apps auf Smart-TV-Geräten und mobile Apps für Android und iOS genutzt werden.

MagentaTV+ und neue Tarife

Mit Einfüh­rung von MagentaTV 2.0 wird die Mega­thek in MagentaTV+ umbe­nannt. Hier finden die Kunden wie bisher eine Auswahl an Filmen und Serien, die ohne Aufpreis zum zeit­sou­veränen Abruf bereit­stehen. Auch für die Tarife hat die Telekom Neue­rungen ange­kün­digt. MagentaTV MegaStream, MagentaTV Smart und MagentaTV Basic wird es auch mit dem neuen MagentaTV geben. Es handelt sich aller­dings um neue Tarife, auch wenn diese größ­ten­teils mit den bestehenden Ange­boten iden­tisch sind. Bestands­kunden müssen aktiv wech­seln, wenn sie MagentaTV 2.0 nutzen möchten.

Neu hinzu kommt der Tarif MagentaTV SmartStream. Dieser bündelt die werbe­unter­stützten Versionen von Netflix, Disney+ und RTL+ zu einem monat­lichen Grund­preis von 17 Euro. Zusätz­lich wird der All-in Tarif MagentaTV MegaStream durch die Inklu­siv­leis­tung RTL+ Max ohne Musik aufge­wertet. Dafür erhöht sich die Grund­gebühr dieses Tarifs um 1 Euro pro Monat (derzeit 0 Euro in den ersten sechs Monaten, jeweils 20 Euro von Monat 7 bis 24, danach 26 Euro monat­lich).

Wie berichtet plant Voda­fone die Einfüh­rung einer neuen Set-Top-Box für GigaTV.