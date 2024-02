MagentaTV 2.0: Das sind die neuen Telekom-Tarife

Wie berichtet hat die Deut­sche Telekom vergan­gene Woche das "neue MagentaTV" offi­ziell gestartet. Dazu hat das Unter­nehmen auch neue Tarife vorge­stellt. Diese unter­scheiden sich auf den ersten Blick nur unwe­sent­lich von den bishe­rigen Preis­modellen, wenn man vom neuen Angebot MagentaTV Smart Stream absieht. Und doch gibt es einen ganz wesent­lichen Unter­schied: Die neuen Tarife sind nur noch mit der OTT-Vari­ante von MagentaTV kompa­tibel, also mit dem Strea­ming via Internet.

Die Telekom verab­schiedet sich mit den neuen TV-Tarifen somit endgültig vom "echten" IPTV. Die Vermark­tung der Media Receiver für dieses Produkt wurde bereits vor geraumer Zeit einge­stellt. Bestands­kunden können die Geräte noch nutzen, dann aber nicht in die neuen Tarife wech­seln. Wie lange die alte Platt­form noch aktiv bleibt, muss abge­wartet werden. Schon heute empfiehlt die Telekom den Wechsel auf OTT-Endge­räte wie MagentaTV One und MagentaTV Stick inklu­sive passendem Tarif. Für MagentaTV 2.0 benötigen die Kunden eine neue App

Foto: teltarif.de

Ange­bote ab 10 Euro im Monat

Für Kunden, die sich nicht lang­fristig binden möchten, bietet die Telekom weiterhin einen Tarif mit der Bezeich­nung MagentaTV Flex an, der 10 Euro monat­liche Grund­gebühr kostet und nur einen Monat Mindest­ver­trags­lauf­zeit hat. Einschrän­kungen gegen­über den höher­wer­tigen Preis­modellen: Es stehen nur 50 statt 100 Stunden Aufnah­meka­pazität zur Verfü­gung und RTL+ Premium ist nicht im Preis enthalten.

MagentaTV Smart mit 100 Stunden Aufnah­mespei­cher und RTL+ Premium gibt es wahl­weise mit einmo­natiger Mindest­lauf­zeit für 15 Euro pro Monat oder mit zwei Jahren Lauf­zeit für 10 Euro monat­lich. Wer die Vari­ante mit 24 Monaten Vertrags­bin­dung wählt, bekommt den Zugang im Rahmen einer Aktion im ersten halben Jahr für 0 Euro. Ab dem siebten Monat wird der regu­läre Monats­preis von 10 Euro berechnet.

Strea­ming-Pakete mit Netflix und Disney+ ab monat­lich 17 Euro

Die Tarife MagentaTV Smart Stream und MagentaTV Mega Stream gibt es ausschließ­lich mit 24 Monaten Mindest­lauf­zeit. Auch hier gilt: In den ersten sechs Monaten nach Vertrags­abschluss fallen keine Grund­gebühren an. Danach kostet das Smart Stream Angebot in der Basis­ver­sion mit RTL+ Premium sowie den werbe­gestützten Abon­nements von Netflix und Disney+ 17 Euro monat­lich.

MagentaTV Mega Stream schlägt nach dem ersten halben Jahr mit Monats­preisen ab 27 Euro zu Buche. Hier sind die werbe­freien Vari­anten der Stan­dard-Abos von Netflix und Disney+ enthalten. Dazu kommt RTL+ Max ohne Musik. Wer auch die Musik-Flat­rate nutzen möchte, zahlt in den ersten sechs Monaten jeweils 7 Euro und danach 34 Euro monat­liche Grund­gebühr.

Optionen für Netflix und Disney+

Netflix und Disney+ können auch zu MagentaTV Flex und Smart hinzu­gebucht werden. Dabei haben Inter­essenten die Wahl aus den Werbe-Abos, Stan­dard- und Premium-Preis­modellen. Zum Mega Stream Tarif können optional die werbe­freien Ange­bote von Netflix und Disney+ sowie RTL+ Max mit oder ohne Musik-Flat­rate ausge­wählt werden. Im Mega Stream Paket sind Upgrades auf die Premium-Zugänge von Netflix und Disney+ möglich. Nicht möglich ist das Hinzu­buchen von RTL+ Premium zu MagentaTV Flex.

Wer die regu­lären Abo-Preise von Netflix und Disney+ kennt, erlebt beim Telekom-Angebot keine Über­raschungen. So kostet das Netflix-Werbeabo beispiels­weise zu MagentaTV Flex und Smart einen monat­lichen Aufpreis von 4,99 Euro - also exakt die Summe, die Kunden auch direkt beim Strea­ming­dienst zahlen würden. Wer bei MagentaTV Mega Stream ein Upgrade von Netflix Stan­dard auf den Premium-Tarif bucht, zahlt 5 Euro mehr. Details zu den Zubuch-Optionen sind auf der Telekom-Webseite zu finden.

Eigen­stän­dige Tarife für MagentaTV 2.0

MagentaTV FLEX 2.0 SMART 2.0 SMART STREAM 2.0 MEGA STREAM 2.0 Vertrags­lauf­zeit 1 Mon. 1 bzw. 24 Mon. 24 Mon. Grund­gebühr 10,00 10,00 17,00 27,00 Inklusiv-Leis­tungen Serien & Filme inkl. ja Zeit­ver­setztes Fern­sehen ja Paral­lele Streams 3 Sender in HD über 100 Aufnah­mespei­cher 50 Std. 100 Std. Strea­ming­anbieter RTL+ - RTL+ Premium inkl. RTL+ Max ohne Musik inkl. Netflix zubuchbar Stan­dard-Abo mit Werbung inkl. Stan­dard-Abo inkl. Disney+ zubuchbar Stan­dard-Abo mit Werbung inkl. Stan­dard-Abo inkl. Stand: Februar 2024

Tarife einzeln oder mit Telekom-Fest­netz­anschluss buchbar

Die Tarife für MagentaTV 2.0 sind wahl­weise einzeln oder in Verbin­dung mit einem Fest­netz­anschluss von der Telekom erhält­lich. Die Einzel­buchung empfiehlt sich für Inter­essenten, die keinen Telekom-Fest­netz­anschluss haben oder deren Tarif sich durch das Hinzu­buchen von TV-Paketen verteuern würde. Im Paket mit einem MagentaZuhause-Anschluss ist MagentaTV nämlich keine Option. Statt­dessen behan­delt die Telekom das Bundle als eigen­stän­digen Tarif.

Für preis­sen­sible Kunden bietet die Telekom zusammen mit einem Fest­netz­anschluss auch MagentaTV Basic 2.0 an. Dieser kostet monat­lich 5 Euro Aufpreis und bietet nach Telekom-Angaben Zugang zu rund 180 TV-Sendern, davon rund 100 Kanäle in HD-Qualität. Auch mit diesem Tarif steht das TV-Angebot nur noch als OTT-Produkt und nicht mehr als echtes IPTV zur Verfü­gung.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, für welche Telekom-Fest­netz­kunden der Telefon- und Inter­net­anschluss teurer werden könnte, wenn Sie auf den glei­chen Account ein MagentaTV-Produkt buchen.