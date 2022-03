MagentaTV: Sky Ticket & Apple TV auf dem Media Receiver

Neue Apps bald bei MagentaTV

Die Deut­sche Telekom hat ein weiteres Soft­ware-Update für MagentaTV veröf­fent­licht. Die neue Firm­ware-Version mit der Nummer 2021.4.103.2.build #1 sowie der UI-Version 2.105.10868 wird sukzes­sive auto­matisch auf den Media Recei­vern 401 und 201, auf der MagentaTV Box und der MagentaTV Box PLAY instal­liert. Das geschieht in der Regel nachts, wenn das Gerät nicht aktiv genutzt wird.

Die Telekom weist auf ihrer Webseite darauf hin, dass mit der neuen Firm­ware auch die Imple­men­tie­rung neuer Strea­ming-Apps vorbe­reitet wird. Hier hatte das Unter­nehmen zunächst Sky Ticket und Apple TV genannt. Inzwi­schen ist nur noch von "neuen Apps" die Rede. Nicht bekannt ist, wann die neuen Anwen­dungen auf den Media Recei­vern für MagentaTV zur Verfü­gung stehen werden.

Apple TV steht bereits seit geraumer Zeit auf der Wunsch­liste der Telekom für neue Dienste auf den haus­eigenen IPTV-Recei­vern. Auch die Erwei­terung der Koope­ration mit dem Pay-TV-Veran­stalter Sky ist kein Geheimnis. So ist MagentaSport bereits seit der vergan­genen Woche als neue App bei Sky Q zu finden. Sky kündigte in diesem Zusam­men­hang bereits an, dass im Gegenzug die Ticket-App bei MagentaTV Einzug halten wird.

Update bringt weitere Opti­mie­rungen mit sich

Der Chan­gelog der Telekom nennt neben der Vorbe­rei­tung der IPTV-Boxen für neue Dienste auch Opti­mie­rungen für den Start­pro­zess des Geräts. Probleme gab es den Angaben zufolge unter anderem dann, wenn der Anwender eine große Anzahl geplanter Aufnahmen ange­legt hat. Aufnah­melisten sollen jeweils unmit­telbar nach dem Start des Recei­vers wieder zur Verfü­gung stehen. Dazu starten die Set-Top-Boxen wieder schneller.

Wie die Telekom weiter mitteilte, führen die Media Receiver bei zu geringer Band­breite selbst­ständig einen Neustart durch. Ferner verspricht der Netz­betreiber eine Stabi­lisie­rung für die Migra­tion von Aufnahmen, die auf den Media Receiver 400 liegen, zu einem neueren Gerät wie den Media Recei­vern 401 und 601 sowie der MagentaTV Box.

Nach der Instal­lation der neuen Firm­ware kann es zu einem Neustart des Recei­vers, verein­zelt auch zu einer kompletten Neuan­mel­dung kommen. Im Menü Einstel­lungen - Media Receiver - System­infor­mationen - System lässt sich über­prüfen, ob die aktu­elle Firm­ware bereits auf der Set-Top-Box instal­liert wurde.

