MagentaTV schaltet sechs lineare Programme ab

MagentaTV schaltet Programme ab

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Die Deut­sche Telekom will kommende Woche sechs Fern­seh­kanäle bei MagentaTV abschalten. Darauf weisen Schrift­tafeln auf den betrof­fenen Programm­plätzen bereits hin. Nutzer suchen nach Alter­nativen, um die betrof­fenen Über­tra­gungen weiterhin sehen zu können. Doch nicht in allen Fällen ist das mit der bei den Kunden vorhan­denen Hard­ware möglich.

Bei der Abschal­tung geht es einem Bericht des Maga­zins Digital Fern­sehen zufolge um die Live-Kanäle von RTL+, die auf den Programm­plätzen 40 bis 45 zu finden sind, sofern der Kunde keine indi­vidu­elle Kanal­liste ange­legt hat, die die genannten Kanäle tangiert. Warum diese Programme aus dem linearen Angebot von MagentaTV entfernt werden, ist nicht bekannt.

Zuge­geben: Über­wie­gend standen die RTL+-Live­kanäle auch bisher schon leer. Sie wurden in der Vergan­gen­heit unter anderen für die Fußball-Über­tra­gungen aus der UEFA Europa League und aus der UEFA Confe­rence League genutzt. Dabei waren die linearen Kanäle bei MagentaTV oft eine gute Ausweich­mög­lich­keit, wenn die Streams in der RTL+-App nur mit Unter­bre­chungen zu sehen waren.

App nicht für alle Empfangs­geräte verfügbar

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de In Zukunft sind die Zuschauer auf die App des Strea­ming­dienstes von RTL ange­wiesen. Welche Platt­form (Smart­phone, Tablet, Smart-TV, Strea­ming-Stick etc.) sie dafür nutzen, spielt keine Rolle. Doch die in der App - auch nach den Erfah­rungen der teltarif.de-Redak­tion - nicht immer stabilen Streams sind nicht das einzige Problem, mit dem die MagentaTV-Kunden konfron­tiert werden.

Wer einen MagentaTV Stick oder die Set-Top-Box MagentaTV One nutzt, kann RTL+ bei Bedarf aus dem Google Play Store nach­instal­lieren. Kunden, die noch echtes IPTV von der Telekom über einen Media Receiver wie den MR 401 oder MR 601 nutzen, haben diese Möglich­keit nicht. Sie sind schlicht auf die Apps ange­wiesen, die die Telekom anbietet - und RTL+ ist nicht dabei.

Da die Telekom das echte IPTV-Produkt nicht weiter pflegt und die Media Receiver nur noch von Bestands­kunden genutzt werden, ist auch nicht damit zu rechnen, dass neue Apps hinzu­kommen. Betrof­fenen Nutzern bleibt nur das Auswei­chen auf zusätz­liche Hard­ware, beispiels­weise einen Strea­ming-Stick, auf dem sich neben RTL+ dann ggf. auch MagentaTV in der OTT-Version nutzen lässt.