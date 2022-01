Telekom startet MagentaTV One jetzt offiziell

MagentaTV One

Foto: teltarif.de Die Deut­sche Telekom bietet ihre neue Strea­ming-Box MagentaTV One ab sofort auch offi­ziell an. Im Herbst 2021 hatten Inter­essenten bereits die Möglich­keit, an einem Beta-Test teil­zunehmen. Mit dem offi­ziellen Vermark­tungs­start bietet die Telekom die MagentaTV One nicht nur eigenen Fest­netz-Kunden, sondern allen Inter­essenten an. Neben dem bishe­rigen Miet-Modell gibt es außerdem jetzt auch eine Kauf-Option.

Die MagentaTV One wird zum einma­ligen Kauf­preis von 169 Euro ange­boten. Inter­essenten, die die Strea­ming-Box lieber mieten möchten, zahlen monat­lich 5 Euro. In beiden Fällen werden zusätz­lich einma­lige Versand­kosten in Höhe von 6,95 Euro berechnet, wenn der Kauf über den Online-Shop des in Bonn ansäs­sigen Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerns erfolgt. Die Liefer­zeit beträgt nach Telekom-Angaben ein bis drei Tage.

Diese Einschrän­kungen sind zu beachten

MagentaTV One

Foto: teltarif.de Inter­essenten sollten berück­sich­tigen, dass sich MagentaTV mit der neuen Strea­ming-Box nur dann nutzen lässt, wenn der Kunde einen kosten­pflich­tigen Tarif gebucht hat, der für die Nutzung zuhause und unter­wegs gedacht ist. Bei Paketen, die nur für den heimi­schen Fest­netz-Anschluss gedacht sind, muss statt­dessen ein Media Receiver oder eine MagentaTV Box verwendet werden.

Auch bei der Programm­aus­wahl gibt es Einschrän­kungen. So sind die Sky-Pakete über die MagentaTV One noch nicht verfügbar. Auch Programme, die in UHD-Qualität über­tragen werden, Regio­nal­fenster der Dritten TV-Programme sowie verschie­dene Regio­nal­sender sind noch nicht frei­geschaltet. Aufnahmen erfolgen in der MagentaTV Cloud, nicht auf dem internen Spei­cher der Set-Top-Box. Aus lizenz­recht­lichen Gründen können Sendungen einiger Programme nicht oder nur in SD-Qualität aufge­zeichnet werden.

Koope­ration mit Google

Die MagentaTV One basiert auf dem Android-TV-Betriebs­system von Google. Zusammen mit dem offi­ziellen Markt­start der Strea­ming-Box hat die Telekom auch über eine Erwei­terung ihrer Zusam­men­arbeit mit Google infor­miert. So steht für Unter­nehmen jetzt RCS Busi­ness Messa­ging als Kommu­nika­tions­lösung für Unter­nehmen zur Verfü­gung. Zudem startet im Früh­jahr die "Sover­eign Cloud für Deutsch­land" als gemein­sames Angebot der Telekom-Geschäfts­kunden-Sparte T-Systems und von Google Cloud.

In einer weiteren Meldung berichten wir darüber, welchen Eindruck wir von der MagentaTV One im Test gewonnen haben.