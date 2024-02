Telekom startet Magenta 2.0 noch im Februar offiziell

Im vergan­genen Jahr hatte die Deut­sche Telekom den Beta-Test für eine neue Version ihres Strea­ming-TV-Ange­bots gestartet. Nutzer profi­tieren bei MagentaTV 2.0 unter anderem von einer perso­nali­sier­baren Start­seite. Wir hatten schon vor einigen Monaten die Möglich­keit, das neue Fernseh-Angebot von der Telekom einem ausführ­lichen Test zu unter­ziehen.

Nun will die Telekom das "neue MagentaTV" aus der Beta-Phase entlassen und regulär vermarkten, wie das Magazin Digital Fern­sehen berichtet. Den Angaben zufolge erhalten Neukunden ab 15. Februar auto­matisch die neue Version des TV-Pakets der Telekom. Bestands­kunden, die nur MagentaTV und keinen Telefon- und Inter­net­anschluss von der Telekom gebucht werden, sollen sukzes­sive auf das neue Produkt umge­stellt werden. Einen Zeit­rahmen hierfür gibt es noch nicht. Offizieller Start von MagentaTV 2.0

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Für Kunden, die MagentaTV zusammen mit einem Fest­netz­anschluss nutzen, ist derzeit noch keine auto­mati­sche Migra­tion geplant. Hinter­grund ist, dass es sich bei MagentaTV 2.0 um ein reines OTT-Produkt handelt. Die bishe­rigen Media Receiver für echtes IPTV funk­tio­nieren nicht mehr. Der Wechsel auf ein neues Strea­ming-Gerät bedeutet aber auch, dass das ggf. über die Telekom gebuchte Sky-Paket nicht mehr genutzt werden kann. Seit einein­halb Jahren ist das Angebot nur noch für Bestands­kunden nutzbar. Neue Inter­esseten müssen auf den Sky-Strea­ming­dienst WOW auswei­chen.

Aufnahmen können nicht "mitge­nommen" werden

Wichtig für Bestands­kunden ist auch, dass Aufnahmen nicht zu MagentaTV 2.0 umge­zogen werden können. Für das neue Angebot hat die Telekom zudem neue Apps veröf­fent­licht. Die Anwen­dungen für die alte Platt­form funk­tio­nieren nicht mehr. Die Apps sind für iOS/iPadOS, Android, Tizen (Samsung Smart-TV), Android TV (Smart-TVs u.a. von Sony, Philips und Pana­sonic), tvOS (Apple TV), Fire OS (Fire TV) verfügbar.

Das neue MagentaTV ist auch mit MagentaTV One und MagentaTV Stick empfangbar. Dazu kommt die webba­sierte Nutzung über den Computer. Die MagentaTV One kommt bei vielen Nutzern nicht gut an, da es oft zu Strea­ming- und System­abstürzen komme. Eine neue Version der Strea­ming-Box befindet sich bereits im Beta-Test, wird aber zum Start von MagentaTV 2.0 voraus­sicht­lich noch nicht lieferbar sein.

Vorteil des neuen Strea­ming-Ange­bots: Der Ton wird in Dolby Digital 5.1 anstelle von einfa­chem Stereo ausge­geben. Dafür fehlt bislang Video-Strea­ming in UHD, auch wenn die Inter­net­geschwin­dig­keit am Anschluss des Kunden dafür ausrei­chend wäre. Kritik musste die Telekom zuletzt auch einste­cken, weil Aufnahmen je nach TV-Veran­stalter nicht mehr unbe­grenzt in der Cloud verfügbar sind.