MagentaTV MegaSport: Alles drin für 39 Euro im Monat

MegaSport wieder buchbar

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Die Deut­sche Telekom bietet ab sofort die MegaSport-Option für MagentaTV-Neu- und Bestands­kunden wieder an. Damit bekommen Inter­essenten Zugang zum Sport­paket des Sky-Strea­ming­dienstes WOW, zu DAZN und zum Telekom-eigenen MagentaSport-Angebot. Damit haben die Kunden unter anderem Zugang zu den Über­tra­gungen aller Spiele der 1., 2. und 3. Fußball-Bundes­liga, zu DFB-Pokal und UEFA Cham­pions League (mit Ausnahme des von Amazon über­tra­genen Topspiels am Diens­tag­abend).

Auch Formel 1, Tennis aus Wimbledon, die engli­sche Premier League und Eisho­ckey sind enthalten. Über MagentaTV, das für die Buchung der MegaSport-Option voraus­gesetzt wird, haben Kunden zudem Zugriff auf RTL+ Premium. Dort laufen die Über­tra­gungen von der UEFA Europa League und der Europa Confe­rence League. Die im Rahmen einer bis 28. September laufenden Aktion buch­bare MegaSport-Option dürfte somit das derzeit allum­fas­sendste Strea­ming-Paket für Fußball-Fans sein.

Die Option kostet für die Dauer der zwölf­mona­tigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit monat­lich 39 Euro. Für Kunden, die das Angebot darüber hinaus behalten, steigt der Monats­preis dann auf 48 Euro. Dazu kommen die Kosten für MagentaTV, die bei mindes­tens 10 Euro monat­lich liegen. MagentaTV Flex und MagentaTV Smart Flex können nicht mit der MegaSport-Option kombi­niert werden.

MagentaSport wird teurer

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Wer MagentaSport einzeln und nicht im Rahmen eines Bundle-Ange­bots wie MegaSport bucht, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. In Verbin­dung mit einem Telekom-Vertrag (Fest­netz, Mobil­funk und/oder MagentaTV) schlägt der Strea­ming­dienst im Jahres-Abon­nement jetzt mit 7,95 Euro zu Buche. Bisher waren es 4,95 Euro. Ohne Telekom-Vertrag kostet der Dienst im Jahresabo jetzt 12,95 Euro monat­lich.

Inter­essenten, die nur eine einmo­natige Binde­frist eingehen, zahlen in Verbin­dung mit anderen Telekom-Verträgen jetzt monat­lich 12,95 Euro anstelle der bishe­rigen 9,95 Euro. Wer keinen weiteren Telekom-Vertrag nutzt, muss künftig jeden Monat 19,95 Euro zahlen. Bisher waren es 16,95 Euro.

Wie berichtet, sind erst am Dienstag Preis­erhö­hungen bei DAZN bekannt geworden. Auch bei den Kondi­tionen des Sky-Strea­ming­dienstes WOW können sich Ände­rungen ergeben. Bestands­kunden wurden im Juni ohne Aufpreis in ein Premium-Abon­nement umge­stellt. In einer weiteren Meldung lesen Sie, welche weitere Abo-Vari­ante bei WOW in Planung ist.