MagentaTV, Netflix, Disney+ und RTL+ sechs Monate gratis

Die Deut­sche Telekom will sich verstärkt als TV-Platt­form­betreiber etablieren. Das Unter­nehmen startet immer wieder Aktionen, um neue Kunden für MagentaTV zu gewinnen. Wer sich ab sofort und bis zum 31. Januar 2024 für die Option MagentaTV MegaStream entscheidet, bekommt das Paket im ersten halben Jahr kostenlos. Ab dem siebten Monat werden jeweils 20 Euro Grund­gebühr berechnet.

Für Kunden, die das Strea­ming-Bundle über die zwei­jäh­rige Mindest­ver­trags­lauf­zeit hinaus behalten, erhöht sich die Grund­gebühr ab dem 25. Monat auf 26 Euro. Der Tarif kann wahl­weise als Option zu einem Fest­netz­anschluss der Telekom oder unab­hängig vom verwen­deten Internet-Zugang gebucht werden. Anders als in der Vergan­gen­heit setzt die Telekom mitt­ler­weile ganz auf MagentaTV als OTT-Dienst und nicht mehr auf "echtes" IPTV.

Mehr als 180 TV-Programme

Aktion für MagentaTV MegaStream

Quelle: telekom.de, Screenshot: teltarif.de Mit MagentaTV MegaStream empfangen die Kunden mehr als 180 Fern­seh­pro­gramme. Mehr als 100 dieser TV-Stationen werden in HD-Qualität gestreamt. Im Klein­gedruckten verrät die Telekom, dass die genaue Anzahl an verfüg­baren Programmen vom verwen­deten Endgerät abhängig ist. So sei das komplette Angebot nur über TV-Receiver verfügbar. Per App und auf dem MagentaTV Stick sind den Angaben zufolge rund 100 Kanäle verfügbar.

Darüber hinaus haben Nutzer Zugriff auf die Mega­thek, die MagentaTV gegen­über anderen TV-Strea­ming­por­talen auszeichnet. Hier haben die Zuschauer Zugriff auf Filme, Serien und Doku­men­tationen, die ohne weitere Kosten zu empfangen sind. Zum Paket gehören außerdem die Zugänge zu den Premium-Tarifen von Netflix, Disney+ und RTL+.

Arnim Butzen: "Bestes Angebot zu einem unschlag­baren Preis"

"Mit MagentaTV MegaStream bieten wir das beste Angebot für Fern­sehen und Strea­ming zu einem unschlag­baren Preis an", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom Deutsch­land. "Unser Akti­ons­angebot bedient den Wunsch vieler nach attrak­tiven Inhalten zu einem fairen Preis." Die Telekom betont ferner, dass die Einzel­buchung der bei MegaStream enthal­tenen Dienste 33,97 Euro monat­lich kosten würde. Somit sparen Kunden selbst nach Ablauf der Mindest­ver­trags­lauf­zeit noch 7,97 Euro gegen­über der Einzel­buchung.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, wie bestimmte Inter­essenten MagentaTV neun Monate lang kostenlos nutzen können.