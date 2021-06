MagentaTV auf Amazon Fire TV mit App-Problemen

MagentaTV liefert auf Amazon-Fire-TV-Geräten einiger Kunden kein Voll­bild-Signal mehr. Hinter­grund ist eine fehler­hafte App. Schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht.

Die Deut­sche Telekom bietet ihr TV-Paket seit einiger Zeit nicht nur für die eigenen Fest­netz-Kunden an. Als OTT-Dienst kann MagentaTV auch von Inter­essenten abon­niert werden, die ansonsten kein Kunden­ver­hältnis mit dem Bonner Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leister haben. Als Empfangs­geräte können beispiels­weise Smart­phones und Tablets genutzt werden.

Wer MagentaTV direkt auf dem Fern­seher wieder­geben möchte, kann die Apps für Smart-TVs von Sony und Philips nutzen oder auf Google Chro­mecast, Apple TV und Amazon Fire TV zurück­greifen. Nicht zuletzt bietet die Telekom auch einen eigenen Strea­ming-Stick an. Jetzt beklagen einige Kunden, die das Strea­ming-Paket über ein Fire TV von Amazon nutzen, tech­nische Probleme. TV-Wiedergabe nur noch in der linken oberen Bildschirmecke

Foto: teltarif.de Mit der seit Anfang Juni verfüg­baren Version der MagentaTV-App werden die Fern­seh­bilder auf älteren TV-Geräten nicht mehr als Voll­bild, sondern verklei­nert in der linken Ecke des Moni­tors darge­stellt. Das Problem tritt bei Fern­seh­geräten auf, die "HD ready" sind und eine Auflö­sung von 720p unter­stützen. Inter­essenten mit Full-HD-taug­lichen TV-Geräten können MagentaTV wie gewohnt nutzen.

Work­around hilft nicht allen Kunden

Das Problem wird im Telekom-hilft-Forum disku­tiert. Hier wird auch ein Work­around empfohlen, der jedoch nicht allen Kunden weiter­hilft. Der Empfeh­lung zufolge wird MagentaTV wieder im Voll­bild-Modus ange­zeigt, wenn im Menü Einstel­lungen - Töne & Bild­schirm - Bild­schirm unter "Video­auf­lösung" manuell "1080p / 50 Hz" ausge­wählt oder die auto­mati­sche Auswahl des Modus' genutzt wird.

Der Foren-Eintrag vom Telekom-hilft-Team bestä­tigt, dass der Fehler auftritt, wenn 720p als Bild­schirm­auf­lösung einge­stellt wird. Der Lösungs­ansatz hilft aller­dings nur Zuschauern, deren TV-Gerät 1080p unter­stützt. Wer einen Fern­seher hat, dessen Bild­schirm­auf­lösung auf 720p begrenzt ist, hat das Nach­sehen. Die Telekom-Mitar­beiter bestä­tigen, dass es für diese derzeit keine Lösung gibt.

Aus Telekom-Kreisen war zu erfahren, dass der Fehler bekannt ist und analy­siert wird. Bei der Abnahme der aktu­ellen App-Version sei das Problem nicht aufge­fallen. Es sei auch nicht möglich, die frühere, fehler­freie App erneut zu verteilen. Zur Problem­lösung müsse zwin­gend eine neue Version bereit­gestellt werden. Die Anzahl der betrof­fenen Kunden sei klein. Während der Fußball-Euro­pameis­ter­schaft werde es daher kein Update zur Fehler­berei­nigung geben.

