Telekom: MagentaTV startet neuen TV-Kanal #DABEI

Viele Radio- und Fern­sehsta­tionen reagieren auf die Corona-Krise - sei es durch zusätz­liche Nach­richten- und Infor­mati­onssen­dungen, durch Lern­programme für die Schüler, die zuhause sind, oder auch durch ein erwei­tertes Unter­haltungs­angebot. Letz­teres soll vor allem die Zeit, die viele Fami­lien aktuell in den eigenen vier Wänden verbringen, etwas ange­nehmer gestalten.

Die Deut­sche Telekom ruft gleich einen komplett neuen linearen Fern­sehsender ins Leben, der unter dem Namen #DABEI am kommenden Sonntag, den 29. März, startet. "Das neue Angebot versteht sich als part­nerschaft­liche Hilfe­stel­lung und Ratgeber in der aktu­ellen Situa­tion. Es reiht sich in die zahl­reichen Ange­bote des Unter­nehmens ein, um die Soli­darität mit der Gesell­schaft zu unter­strei­chen", so die Telekom zum bevor­stehenden Sende­start.

#DABEI kann über das IPTV-Paket von MagentaTV empfangen werden. Hier bietet die Telekom neben dem Live­programm ausge­wählte Inhalte auch auf Abruf an. Eben­falls zu empfangen ist das neue Programm über die MagentaTV-App, den MagentaTV Stick und die Webseite des Fern­sehpa­kets der Deut­schen Telekom. Wie berichtet wurde der Strea­ming-Stick erst vor wenigen Tagen aus der Beta-Phase entlassen und in den Regel­betrieb über­führt.

Das soll auf #DABEI zu sehen sein

Telekom startet neuen TV-Sender Der Veran­stalter gab auch bereits einen Ausblick auf die Inhalte des neuen Fern­sehsen­ders. In der Rubrik "Fit & Gesund­heit" sollen Trai­ning, Ernäh­rung, Yoga und Medi­tation im Vorder­grund stehen. In den Berei­chen "Show" und "Enter­tain­ment" will #DABEI Comedy und Konzerte, Filme, Serien und Sport zeigen. So stehen unter anderem Live-Acts von Cold­play, Amy Wine­house und Maroon5 auf dem Programm.

Die Telekom bietet aber auch Rubriken wie "Talk & News" und "Kids @ home" mit Promi­nenten-Inter­views bzw. Ange­boten von Eltern für Eltern, Infor­mationen zum Lernen im digi­talen Zeit­alter und Ideen für das gemein­same Spielen. Der Bereich "Geist Seele" mit Gottes­diensten und klas­sischer Musik rundet das Programm ab. Für das Programm zeichnet die Kölner Sporttotal.tv GmbH verant­wort­lich. #DABEI soll zunächst für zwei Monate auf Sendung bleiben.

Den MagentaTV Stick haben wir in einer weiteren Meldung bereits einem Test unter­zogen.

