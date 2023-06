Telekom: "MagentaTV ist Alternative zum Kabelanschluss"

Telekom sieht MagentaTV als Alternative zum Kabelanschluss

Foto/Logo: Telekom, Montage: teltarif.de In gut einem Jahr entfällt das soge­nannte Neben­kos­ten­pri­vileg. Das heißt, Vermieter können die Gebühren für den Kabel-TV-Anschluss nicht mehr über die Neben­kos­ten­abrech­nung an die Mieter weiter­rei­chen. Wer zur Miete wohnt, muss somit selbst einen Vertrag mit dem jewei­ligen Kabel­netz­betreiber abschließen oder aber auf einen alter­nativen Empfangsweg für das Fern­sehen umsteigen.

Schon seit geraumer Zeit werben Strea­ming-Anbieter wie Zattoo, waipu.tv und Joyn um die Gunst wech­sel­wil­liger Kabel­zuschauer. Nun bringt auch die Deut­sche Telekom ihren Strea­ming­dienst ins Spiel. Mit MagentaTV biete der Konzern "ein modernes und preis­lich attrak­tives Produkt als Alter­native zum herkömm­lichen Kabel­anschluss". Mehr als 300 TV-Programme - darunter mehr als 100 HD-Kanäle - seien verfügbar. Dazu kommen Funk­tionen wie Times­hift, Restart und Sieben-Tage-Replay.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "MagentaTV ist "state of the art Fern­sehen" und verbindet das Beste aus klas­sischem TV mit der modernen Welt des Strea­mings. Außerdem gehört schon in der Basis-Version etwa unsere kosten­lose Mega­thek, die eine einzig­artige Auswahl an Serien und Filmen auf Abruf bereit­hält, zum Paket. Zudem ist MagentaTV parallel auch für mehre Haus­halts­mit­glieder nutzbar. Und das auf allen neueren Smart-TVs, Tablets, Strea­ming­sticks und mobilen Endge­räten. Nicht zuletzt ist MagentaTV weitaus güns­tiger, als die meisten Menschen denken und damit dauer­haft attraktiv für Fans von bester Unter­hal­tung."

Grund­gebühr erst nach dem ersten halben Jahr

Foto/Logo: Telekom, Montage: teltarif.de Zu mögli­chen Sonder­tarifen für Inter­essenten, die vom Kabel­anschluss zu MagentaTV wech­seln, sagte die Telekom bislang nichts. Gleich­wohl lockt das Unter­nehmen Neukunden derzeit mit einem 0-Euro-Angebot im ersten halben Jahr nach Abschluss eines Lauf­zeit­ver­trags über 24 Monate.

Ab dem siebten Monat wird der regu­läre Grund­preis des gewählten Tarifs berechnet. Das sind 10 Euro monat­lich für MagentaTV Smart, wo auch der Zugang zu RTL+ Premium enthalten sind. MagentaTV Smart Netflix ist ab 13 Euro pro Monat zu bekommen - abhängig davon, welche Netflix- und RTL+-Option gebucht wird. MagentaTV Enter­tain kostet nach dem ersten halben Jahr monat­lich 15 Euro. Hier ist neben RTL+ Premium der Zugang zu Disney+ inklu­sive.

Eine weitere Option mit RTL+ Premium, Netflix und Disney+ nennt sich MagentaTV Mega Stream. Dieses Angebot schlägt ab dem siebten Monat mit jeweils 26 Euro zu Buche. Die Basis-Version von MagentaTV ist mit einem Vertrag über 24 Monate für monat­lich 5 Euro erhält­lich. In der monat­lich künd­baren Vari­ante liegt der Preis bei 10 Euro - frei­lich ohne dauer­haften Zugang zu weiteren Strea­ming­diensten. Bei Buchung bis 4. August kann Disney+ sechs Monate lang ohne Aufpreis genutzt werden.

Neben MagentaTV könnte sich für Noch-Kabel­anschluss-Nutzer auch ein Blick auf andere Live-TV-Anbieter und deren Features lohnen.