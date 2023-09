Die Telekom plant einen Relaunch bei MagentaTV. Der Über­gang vom Test- in den Regel­betrieb soll flie­ßend erfolgen. Alte Media Receiver bleiben vorerst funk­tions­tüchtig.

MagentaTV wird runderneuert

Foto: Telekom Wie berichtet plant die Deut­sche Telekom derzeit die neue Strea­ming-Platt­form MagentaTV 2.0. Inter­essenten haben seit dem Sommer die Möglich­keit, die neuen Apps zu testen, die eine verän­derte Menü­struktur mit sich bringt. Die Telekom will damit den Kunden ermög­lichen, die Start­seite des Dienstes besser zu perso­nali­sieren. Doch wie geht es weiter mit MagentaTV 2.0? Wann startet die rund­erneu­erte Platt­form?

Die Pres­sestelle der Deut­schen Telekom teilte auf Anfrage von teltarif.de mit, der Über­gang vom Probe- in den Regel­betrieb sei ein flie­ßender Prozess. Aktuell werde das Produkt vervoll­stän­digt, opti­miert und verbes­sert. Welche Ände­rungen konkret bis zum Start des regu­lären Betriebs geplant sind, ist nicht bekannt.

Zuletzt hatten die Entwickler beispiels­weise bei den mobilen Apps für iOS und iPadOS die Möglich­keit einge­richtet, mit Blue­tooth-Kopf­hörern die Wieder­gabe anzu­halten und fort­zusetzen. Die Darstel­lung von Videos kann mit Touch-Gesten vergrö­ßert und verklei­nert werden. Ferner wurde der neue Button "Aufnahme geplant" auf den TV-Detail­seiten einge­richtet und die Telekom hat die Spei­cher­optionen für Seri­enauf­nahmen aktua­lisiert. Für Android wurden das Verwalten und Bear­beiten von Aufnahmen und die Darstel­lung von Aufnahmen auf Serien- und Episo­den­ebene verbes­sert.

Beta-Label soll verschwinden

Foto: Telekom "In naher Zukunft werden wir das Label 'Beta' abnehmen und in einen Paral­lel­betrieb und -vertrieb über­gehen, wobei der Vertrieb der neuen Produkte vorsichtig hoch­gefahren wird", so ein Telekom-Spre­cher gegen­über teltaif.de. "Bestands­kunden können weiterhin ihr vertrautes MagentaTV nutzen - bis sie sich für den Umstieg entscheiden."

Derzeit können nur Kunden in einem eigens für den Test­lauf einge­rich­teten Tarif MagentaTV 2.0 nutzen. Die Zugangs­daten für eine andere Option des Telekom-IPTV- und Strea­ming­dienstes funk­tio­nieren für die neuen Apps (noch) nicht.

Wie die Telekom weiter mitteilte, sollen die bishe­rigen Media Receiver für IPTV - etwa der MR 401 - in den nächsten Jahren weiter nutzbar sein, da alte und neue Platt­form parallel betrieben werden. Da die Receiver nicht mehr vermarktet werden, geht die Telekom aber davon aus, dass die Nutzung sukzes­sive rück­läufig ist. "Lang­fristig ist es unser Ziel, unsere Kunde von den Vorteilen von MagentaTV 2.0 und unserer neuen MagentaTV One zu über­zeugen, welche wir konti­nuier­lich weiter­ent­wickeln werden", so der Telekom-Spre­cher.

